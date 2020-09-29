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  • Почти половину воды для киевлян очищают и обеззараживают так, как это делают в европейских странах, – Кличко
29 сентября 2020, вторник, 15:12 814 Фото
Политика 2020-09-29T15:21:55+03:00
Українські Новини
Почти половину воды для киевлян очищают и обеззараживают так, как это делают в европейских странах, – Кличко

Почти половину воды для киевлян очищают и обеззараживают так, как это делают в европейских странах, – Кличко

Ирина Дорофейчук
Виталий Кличко, Киевводоканал, Питьевая вода, мэр Киева, Днепровская водопроводная станция
Кличко на Днепровской водопроводной станции. Фото: kyivcity.gov.ua
Кличко на Днепровской водопроводной станции. Фото: kyivcity.gov.ua

Мэр Киева Виталий Кличко во время проверки работы Днепровской водопроводной станции заявил, что Киев постепенно отказывается от обеззараживания воды хлором. Там построили новый цех обеззараживания воды диоксидом хлора, потому что поставка качественной питьевой воды для киевлян является один из приоритетов для городских властей.

Об этом говорится на официальном портале Киева.

"Ежедневно киевляне потребляют около 700 млн литров воды. Сегодня уже 40% воды, подаваемой в дома киевлян, очищают и обеззараживают так, как это делают в европейских странах. Мы постепенно оставляем устаревшие технологии хлорирования в прошлом. Ведь использование жидкого хлора - это большие экологические и хозяйственные риски. Да и оборудования хлорного хозяйства отработало уже более полувека и технически устарело", - подчеркнул Виталий Кличко.

Он отметил, что Днепровская водопроводная станция была построена более 80 лет назад, но именно благодаря ее работе Киев получает почти 30% необходимой воды.

Поэтому приняли решение о модернизации станции. За 3 года построили цех обеззараживания воды диоксидом хлора. Общая стоимость работ составляет 78 млн гривен. Средства - это инвестиция компании "Киевводоканал". И запуск этого проекта не приведет к дополнительным платежам для киевлян.

"Это действительно современный европейский подход, когда предприятие закладывает финансы в повышение безопасности и эффективности своего производства, на улучшение качества услуг. Оборудование, которое мы увидели, - итальянского производства, подрядчик - тоже итальянская компания, имеющая опыт выполнения таких проектов", - сообщил Виталий Кличко.

Он напомнил, что 14 артезианских насосных станций, поставляющих еще более 10% воды для жителей Киева, также переведены с хлора на обеззараживание гипохлоритом натрия - современным и безопасным в использовании реагентом, который производится непосредственно на месте с применением соли.

"То есть, сегодня уже 40% воды, подаваемой в дома киевлян, обеззараживается с помощью безхлорных технологий. Диоксид хлора используют во многих городах Европы - например, в Вене, Нюрнберге и других. Отмечу, что для оснащения Днепровской водопроводной станции рассматривали несколько технологий. Собрали информацию о состоянии воды в Днепре и Десне, провели лабораторные исследования. И избрание технологии базировалось на результатах этих исследований. Качество и безопасность питьевой воды контролируется круглосуточно и на всех этапах очистки", - отметил Виталий Кличко.

Он отметил, что после внедрения технологии обеззараживания воды диоксидом хлора хлорное хозяйство выведут из эксплуатации и законсервируют.

Также до 2022 года планируется модернизировать Деснянскую водопроводную станцию, обеспечивающую еще 60% воды для жителей столицы.

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