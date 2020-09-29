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29 сентября 2020, вторник, 21:45 28
Выборы 2020-09-29T21:45:20+03:00
Українські Новини
ЦИК отказал 8 гражданам в регистрации кандидатами в депутаты Рады в округе №208 Черниговской области

ЦИК отказал 8 гражданам в регистрации кандидатами в депутаты Рады в округе №208 Черниговской области

Александр Савич
Выборы, ЦИК, Чернигов, отказ в регистрации, Избирательный округ №208
ЦИК отказала в регистрации кандидатами 8 гражданам в округе №208. Фото: пресс-служба ЦИК
ЦИК отказала в регистрации кандидатами 8 гражданам в округе №208. Фото: пресс-служба ЦИК

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отказала 8 гражданам в регистрации кандидатами в депутаты Верховной Рады в округе №208 Черниговской области из-за отсутствия документов, необходимых для регистрации, в то время как ЦИК зарегистрировала 30-летнюю жену экс-нардепа Каплина кандидатом в депутаты Рады.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИКа, передают Українськi Новини.

"29 сентября состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии, во время которого комиссия отказала в регистрации 8 кандидатов в народные депутаты Украины, выдвинутых в округе № 208 на промежуточных выборах народного депутата Украины 25 октября 2020 года.

А именно: Голикова В.В., выдвинутого политической партией "Старт", Монаховой Я.Д. – политической партией "Энергия", Нечепорука И.А. – партией "Русь", Озиашвили Г.З. – политической партией "Мрія", Григорьевой В.А. – политической партией "Блок Дмитрия Голубова", Дарманского А.Ю. – политической партией "Молодежь к Власти", Пельтек А.Д. – политической партией "Блок Михаила Саакашвили", Давыденко Л.А. – в порядке самовыдвижения", – говорится в нем.

Согласно сообщению, решения приняты в связи с отсутствием документов, необходимых для регистрации, или несоответствием представленных ими документов требованиям избирательного законодательства.

Таким образом, во вторник комиссия завершила процесс регистрации кандидатов в депутаты в округе № 208.

Всего зарегистрированы 17 кандидатов.

Кроме того, были зарегистрированы 2 доверенных лиц кандидата Михаила Цисельского и внесены изменения в состав окружной избирательной комиссии по выборам депутата.

Как сообщали Українські новини, выборы пройдут 25 октября в связи со смертью избранного в этом округе депутата Рады Валерия Давыденко.

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