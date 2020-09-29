Экс-депутат Кивалов идет в мэры Одессы. Кандидатов в горсовет от его партии не зарегистрировали

Одесская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом в мэры Одессы бывшего депутата Верховной Рады Сергея Кивалова ("Оппозиционный блок"), а кандидатов в Одесский городской совет от Украинской морской партии Сергея Кивалова - нет.

Об этом говорится в постановлениях теризбирокома №№57 и 56, передают Українськi Новини.

Ранее Кивалов публиковал на своей странице в социальной сети Instagram пост с критикой действующего мэра Одессы Геннадия Труханова в ответ на критику от последнего.

Согласно документу, Кивалов выдвигается в мэры Одессы от одесской областной организации Украинской морской партии Сергея Кивалова.

Как сообщали Українськi Новини, 26 сентября Киевская городская избирательная комиссия зарегистрировала еще 5 кандидатов на должность мэра столицы: бывшего депутата Верховной Рады Николая Томенко, экс-председателя Киевгорсовета Александра Омельченко, депутата Киевгорсовета Сергея Гусовского, бывшего депутата Рады Юрия Левченко, а также экс-председателя Киевгорсовета Александра Попова.

28 сентября Киевская городская избирательная комиссия зарегистрировала еще 4 кандидатов на должность мэра столицы: депутата Верховной Рады Сергея Шахова (депутатская группа "Довіра"), бывшего председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Игоря Смешко, инженера и транспортного эксперта Виктора Петрука и лидера партии "Союз левых сил" Максима Гольдарба.

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