На пост мэра Киева претендуют 13 кандидатов: зарегистрированы еще 5 человек

Киевская городская избирательная комиссия зарегистрировала еще 5 кандидатов на должность мэра столицы: бывшего депутата Верховной Рады Николая Томенко, экс-председателя Киевгорсовета Александра Омельченко, депутата Киевгорсовета Сергея Гусовского, бывшего депутата Рады Юрия Левченко, а также экс-председателя Киевгорсовета Александра Попова.

Соответствующие постановления опубликованы на странице комиссии на сайте Киевского городского совета, передают Українські Новини.

Таким образом, на 26 сентября Киевский теризбирком зарегистрировал всего 13 кандидатов в мэры столицы.

Томенко баллотируется от партии "Общественное движение Николая Томенко", зарегистрирован кандидатом 25 сентября.

Омельченко баллотируется от партии "Єдність", зарегистрирован кандидатом 25 сентября.

Гусовский баллотируется от партии "За будущее", зарегистрирован кандидатом 25 сентября.

Левченко баллотируется от партии "Команда Левченко "Народовладдя", зарегистрирован кандидатом 25 сентября.

Попов баллотируется от партии "Оппозиционная платформа - За життя", зарегистрирован кандидатом 25 сентября.

Кроме того, комиссия зарегистрировала кандидатов в депутаты Киевского городского совета от партий "Общественное движение Николая Томенко", "За будущее", "Команда Левченко "Народовладдя", "Єдність", "Оппозиционная платформа - За життя" и "Победа Пальчевського".

Как сообщали Українськi Новини, 24 сентября Киевский теризбирком зарегистрировал кандидатами в мэры Киева телеведущего Сергея Притулу, депутата Верховной Рады Алексея Кучеренко (фракция партии "Всеукраинское объединение "Батьківщина"), бывшего временно исполняющего обязанности председателя Государственной экологической инспекции (ноябрь 2019 - май 2020) Егора Фирсова, а также самовыдвиженку предпринимателя Диану Гранцеву.

Ранее Киевский теризбирком зарегистрировал кандидатами в мэры Киева действующего мэра Киева, председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталия Кличко, депутата Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Ирину Верещук, бывшего заместителя министра экономики Михаила Поживанова и владельца клиники Eurolab Андрея Пальчевского.

Эти местные выборы пройдут в октябре по новым правилам.

ЦИК уже определил сумму залога для выдвижения на местные выборы 25 октября.

Выдвижение кандидатов в депутаты местных советов, а также на должность сельского, поселкового и городского председателя происходит с 15 до 24 сентября включительно, в течение 5 дней теризбирком должен зарегистрировать кандидата или отказать в регистрации.

Денежный залог на выборах мэра Киева составляет 469 тыс. гривен.

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