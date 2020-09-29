В Украине упростили процедуру иммиграции для желающих работать в стране

Еще весной Кабмин почти вдвое увеличил квоту иммиграции в Украину в этом году, а Министерство экономики, торговли и сельского хозяйства внесло изменения к указу от 19 марта 2020 года №283, чем упросил процедуру иммиграции для иностранцев, которые хотят работать в Украине.

Об этом говорится в сообщении Офиса эффективного регулирования (BRDO), передают Українськi Новини.

Согласно ему, Минэкономики внесло 6 изменений, которыми предусмотрено упрощение процедуры трудовой иммиграции.

Был расширен список профессий, представители которых могут беспрепятственно приехать в Украину - теперь он состоит из 23 профессий вместо 10, как это было в прошлой редакции.

"В предыдущей редакции указа было определено 10 профессий, представители которых имели право на получение разрешения на иммиграцию. В то же время украинский рынок труда нуждается в специалистах значительно большего числа профессий. Обновленная редакция приказа учитывает предложения IT-отрасли и содержит перечень из 23 профессий. Это позволит привлечь больше иностранных IT-специалистов, которые могут быть привлечены к работе украинских IT-компаний", - говорится в сообщении.

Кроме того, наличие высшего образования для работы в Украине теперь не является обязательным условием для иностранных работников, при этом в сфере IT-технолигий необходимым является опыт работы.

Также, согласно новой редакции указа, был сокращен уровень требований к опыту работы - теперь опыт работы иностранных работников должен составлять минимум 3 года вместо 7 лет.

Также сообщается, что теперь профессии будут группироваться по категориям, каждая из них будет иметь свои квалификационные требования и квоты.

"Очевидно, что изменения, изложенные выше, в общем улучшают условия релокации для иностранных специалистов, которые хотят работать в Украине. Однако на пути к эффективной процедуре нужно еще осуществить несколько шагов. В первую очередь, Государственная миграционная служба должна существенно сократить сроки на проверку документов иностранцев и начать обнародовать онлайн актуальную информацию о количестве предоставленных разрешений по квоте высококвалифицированных специалистов и о количестве поданных заявлений. Общий срок рассмотрения документов не должен превышать 10 календарных недель, хотя сейчас это занимает 9-12 месяцев", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, в 2020 году Кабмин разрешил въехать в Украину или остаться для постоянного проживания 5 тыс. иностранных специалистов для трудоустройства в украинских IT-компаниях на 2020 год.

В 2019 году Кабмин разрешил въехать в Украину или остаться для постоянного проживания 3 768 иностранцам и лицам без гражданства, уменьшив такую квоту на 620 иностранцев по сравнению с установленной на 2018 год.

21 июля стало известно, что иностранные IТ-специалисты могут подавать документы на получение разрешения на иммиграцию.

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