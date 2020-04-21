Кабмин почти вдвое увеличил квоту иммиграции в Украину в этом году

Кабинет Министров разрешил въехать в Украину или остаться для постоянного проживания 8 538 иностранцам и лицам без гражданства, увеличив такую квоту на 2020 год на 4 770 иностранцев по сравнению с установленной на 2019 год. Об этом говорится в распоряжении №431 от 11 марта, опубликованном на сайте правительства в апреле, передают Українські Новини. Согласно документу, квота иммиграции для деятелей науки и культуры составляет 430 человек. Квота на высококвалифицированных специалистов, в которых остро нуждается экономика Украины, составляет 5 000. Квота для иммигрантов-родственников граждан Украины составляет 2 752 лиц. Квота для бывших граждан Украины составила 291 человек. Для лиц, отслуживших в Вооруженных сила Украины 3 и более лет, квота составляет 65 человека. Квота иммиграции для лиц, осуществивших инвестиции в экономику на сумму не менее 100 тыс. долларов, правительством не была ограничена. По регионам наибольшая квота иммиграции в Киеве - 3 000, Харьковской области - 1 276 и Одесской области - 1 036 человек. Как сообщали Українські Новини, в 2020 году Кабмин разрешил въехать в Украину или остаться для постоянного проживания 5 тыс. иностранных специалистов для трудоустройства в украинских IT-компаниях на 2020 год. В 2019 году Кабмин разрешил въехать в Украину или остаться для постоянного проживания 3 768 иностранцам и лицам без гражданства, уменьшив такую квоту на 620 иностранцев по сравнению с установленной на 2018 год.