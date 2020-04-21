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21 апреля 2020, вторник, 16:18 1841
Общество 2020-04-21T16:19:46+03:00
Українські Новини
Кабмин почти вдвое увеличил квоту иммиграции в Украину в этом году

Кабмин почти вдвое увеличил квоту иммиграции в Украину в этом году

Кира Молчанова
Кабмин, Мигранты, Миграция, Иммигранты, мигран
Мигранты. Фото: newsit.gr
Мигранты. Фото: newsit.gr

Кабинет Министров разрешил въехать в Украину или остаться для постоянного проживания 8 538 иностранцам и лицам без гражданства, увеличив такую квоту на 2020 год на 4 770 иностранцев по сравнению с установленной на 2019 год.

Об этом говорится в распоряжении №431 от 11 марта, опубликованном на сайте правительства в апреле, передают Українські Новини.

Согласно документу, квота иммиграции для деятелей науки и культуры составляет 430 человек.

Квота на высококвалифицированных специалистов, в которых остро нуждается экономика Украины, составляет 5 000.

Квота для иммигрантов-родственников граждан Украины составляет 2 752 лиц.

Квота для бывших граждан Украины составила 291 человек.

Для лиц, отслуживших в Вооруженных сила Украины 3 и более лет, квота составляет 65 человека.

Квота иммиграции для лиц, осуществивших инвестиции в экономику на сумму не менее 100 тыс. долларов, правительством не была ограничена.

По регионам наибольшая квота иммиграции в Киеве - 3 000, Харьковской области - 1 276 и Одесской области - 1 036 человек.

Как сообщали Українські Новини, в 2020 году Кабмин разрешил въехать в Украину или остаться для постоянного проживания 5 тыс. иностранных специалистов для трудоустройства в украинских IT-компаниях на 2020 год.

В 2019 году Кабмин разрешил въехать в Украину или остаться для постоянного проживания 3 768 иностранцам и лицам без гражданства, уменьшив такую квоту на 620 иностранцев по сравнению с установленной на 2018 год.

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