На Западе Украины пройдут ливни. Спасатели предупредили о подъеме воды в реках

Сегодня, 29 сентября, в западных областях Украины ожидаются сильные дожди, в связи с которыми может повыситься уровень воды в реках до 1,5 м. Об этом говорится в сообщении ГосЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Так, сообщается, что на Западе Украины пройдут значительные, местами сильные дожди.

"По данным Укргидрометцентра, в связи с ожидаемыми значительными, местами сильными дождями, вечером 29 и в течение 30 сентября - 1 октября на реках бассейнов Прута и Сирет, ожидается повышение уровней воды на 0,5 - 1,5 м над уровнями на 8 часов 28 сентября", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при сильных дождях в горных районах возможно формирование значительного склонного стока и локальных селевых потоков.

Как сообщали Українські Новини, на западе Украины 29 сентября облачно с прояснениями, дождь, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +14…+20 градусов.

Тем временем синоптики прогнозируют морозы в октябре и снег с "бабьим летом" в ноябре.

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