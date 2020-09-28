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28 сентября 2020, понедельник, 22:55 520
Происшествия 2020-09-28T22:56:16+03:00
Українські Новини
В киевском метро под поездом погиб человек

В киевском метро под поездом погиб человек

Александр Савич
Киев, Метро, Киевский метрополитен, зацепер, Смерть в метро, Зацеперы
В киевском метро на рельсах погиб человек. Фото: 44.ua
В киевском метро на рельсах погиб человек. Фото: 44.ua

Вслед за сообщением о том, что в киевском метрополитене пассажиры не соблюдают масочный режим, стало известно, что сегодня, 28 сентября, в киевском метро на рельсах погиб человек. Об этом сообщает КП "Киевский метрополитен" на официальной странице в Facebook.

Сегодня, 28 сентября, около 21:00 "Киевский метрополитен" сообщил о том, что движение поездов на зеленой линии метро осуществляется от станции "Сырец" до станции "Выдубичи", а также от станции "Славутич" до станции "Красный хутор", в связи с тем, что по предварительной информации человек попал под поезд.

Позже эта информация подтвердилась.

"Движение поездов восстановлено в обычном режиме. Случай летальный. Личность устанавливают правоохранители", – сообщили в "Киевском метрополитене".

По предварительной информации под поезд попал "зацепер".

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