Массовое невыполнение заказов по зерну приведет к тому, что Украину назовут ненадежным поставщиком, — УЗА

Украинская зерновая ассоциация считает, что массовое невыполнение форвардных контрактов по закупке зерновых может привести к сокращению сельскохозяйственного производства.

Об этом сообщил президент ассоциации Николай Горбачев в ходе пресс-конференции, передают Українськi Новини.

"Если у нас с вами в стране появится невыполнение контрактов, так называемый дефолт, если он будет более масштабный, чем его ожидают, то мы столкнемся с серьезной проблемой на следующий сезон, где компании перестанут финансировать или существенно сократят финансирование. В долгосрочной перспективе это приведет к проблеме недофинансирования и сокращению производства", - сказал он.

Горбачев заявил, что рядом с производителями, которые имеют объективные причины на невыполнение контрактов из-за неблагоприятных погодных условий, есть компании, которые не хотят выполнять ранее заключенные контракты из-за текущего роста цен на сельхозпродукцию.

По его мнению, в случае невыполнения ряда международных контрактов Украину могут объявить неблагонадежным поставщиком и сделать дисконтной, что означает, что ее зерно будет торговаться на несколько долларов дешевле по сравнению с другими игроками рынка.

В связи с этим УЗА совместно с Всеукраинской аграрной радой и ассоциацией "Украинский клуб аграрного бизнеса" намерена создать открытый единый реестр компаний, которые не выполняют форвардные контракты по необъективным причинам.

Также ассоциации намерены подписать меморандум, согласно которому помогут найти компромиссные решения для производителей, которые не могут выполнить форвардные контракты из-за неурожая.

Заместитель главы ВАР Михаил Соколов отметил, что таким образом удастся не загружать суды делами по невыполнению контрактов и пройти кризис текущего года с наименьшими потерями.

В свою очередь генеральный директор УКАБа Роман Сластен заявил, что ранее Украина продавала зерно исключительно по споту (по ценам на момент сбора урожая), что не давало аграриям возможности прогнозировать доходы и страховать риски.

Как сообщали Українськi Новини, ВАР оценивает потери аграриев в 6,5 млрд гривен от засухи в 2020 году.

Министерство сельского хозяйства США снизило прогноз урожая зерновых культур в Украине на 1,3%, или на 1 млн тонн до 75,9 млн тонн в 2020/2021 маркетинговом году (июль 2020 - июнь 2021).

УКАБ снизил прогноз урожая кукурузы с 35,1 млн тонн до 32 млн тонн в 2020 году из-за неблагоприятных погодных условий.

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