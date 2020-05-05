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05 мая 2020, вторник, 19:00 681
Экономика 2020-05-05T20:15:01+03:00
Українські Новини
Международный совет по зерну снизил прогноз урожая зерновых в Украине

Международный совет по зерну снизил прогноз урожая зерновых в Украине

Ярина Вацяк
прогноз урожая, IGC, Международный совет по зерну
Поле Фото: Укрлендфарминг
Поле Фото: Укрлендфарминг

Международный совет по зерну (IGC) снизил прогноз урожая зерновых культур в Украине на 1,7%, или на 1,2 млн тонн, до 70,2 млн тонн в 2020/2021 маркетинговом году (июль 2020 - июнь 2021) по сравнению с мартовским прогнозом.

Об этом говорится в сообщении ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса", передают Українськi Новини.

"Скорректированы в сторону уменьшения прогнозы будущего урожая в Украине на 1,2 млн тонн до 70,2 млн тонн, России - на 1 млн тонн до 118,8 млн тонн и Европе - на 0,4 млн тонн до 283,8 млн тонн", - сказано в нем.

В целом из-за неблагоприятных погодных условий в Европе и Черноморском регионе IGC в апрельском отчете уменьшила свой прогноз мирового производства зерновых культур в 2020/2021 м. г. на 4,7 млн ​​тонн до 2,22 млрд тонн, который все еще остается рекордным.

В следующем маркетинговом году прогнозируется наращивание производства зерновых по сравнению с 2019/2020 м. г. в США за счет кукурузы, а в России, Австралии, Канаде и Казахстане - за счет пшеницы.

В то же время совет ухудшил прогноз производства пшеницы в Украине на 2% до 26,5 млн тонн, а в целом - на 0,5% до 764,4 млн тонн.

Однако по прежнему ожидается, что 2020/2021 м. г. будет рекордным по объемам производства пшеницы в мире за счет значительного наращивания производства в Индии, России и Австралии.

Отмечается, что в связи с прогнозным сокращением выращивания зерновых в Украине в следующем маркетинговом году, экспорт зерновых сократится на 8% до 51,2 млн тонн по сравнению с текущим маркетинговым годом  в основном за счет пшеницы.

Также, вследствие сокращения поголовья сельскохозяйственных животных в Украине, IGC в апреле уменьшил предыдущий прогноз внутреннего потребления зерновых на 3% до 17,2 млн тонн за счет сокращения на 0,5 млн тонн кормового потребления.

Кроме того, переходные остатки зерна в Украине в 2020/2021 м. г. оцениваются на уровне предыдущего сезона - в 4,2 млн тонн.

Аналитик УКАБа Валентина Кропивко отметила, что 2020/2021 м. г. будет непростым для аграриев из-за увеличения предложения зерновых в мире, падения цен на нефть, торговых и логистических ограничений вследствие пандемии.

По ее словам, наиболее сложной ситуация окажется для производителей кукурузы в связи со значительными переходными запасами, расширением площадей (в том числе пересев погибших озимых) и неблагоприятной ценовой конъюнктурой рынка.

IGC прогнозирует рост урожая зерновых в Украине в 2019/2020 м. г. на 8,8% до 75,7 млн тонн и экспорта - на 11,2% до 55,7 млн тонн по сравнению с 2018/2019 м. г.

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