подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Политика
  • Выборы
  • Кличко опередил других мэров в рейтинге выполнения предвыборных программ, – Комитет избирателей
04 сентября 2020, пятница, 15:21 1532
Выборы 2020-09-04T15:32:34+03:00
Українські Новини
Кличко опередил других мэров в рейтинге выполнения предвыборных программ, – Комитет избирателей

Кличко опередил других мэров в рейтинге выполнения предвыборных программ, – Комитет избирателей

Петр Стуженко
КИУ, Комитет избирателей Украины, мэр Киева, Алексей Кошель, Местные выборы-2020
Виталий Кличко. Фото: пресс-служба
Виталий Кличко. Фото: пресс-служба

Комитет избирателей Украины (КИУ) исследовал, что у киевского городского головы Виталия Кличко самый высокий уровень выполнения предвыборной программы среди мэров городов с населением более 500 тыс. человек.

Об этом было заявлено сегодня, 4 сентября, на пресс-конференции в информационном агентстве "Интерфакс-Украина".

"Самые высокие показатели выполнения избирательных программ у киевского городского председателя Виталия Кличко. Наше исследование указывает, что избирательная программа выполнена в среднем на 75-80%", - отметили в КИУ.

Генеральный директор КИУ Алексей Кошель отметил, что избирательная программа Виталия Кличко была достаточно конкретной, открытой и находилась в публичном доступе.

"Собственно по тем материалам, которые были нам представлены, нам было указано о том, что в Киеве были созданы единые пешеходные зоны - Андреевский спуск, Контрактовая площадь, нам указали цифру об обновлении 414 парков и скверов, нам указали о том, что выполнено обещание о проведении ежегодных инвестиционных форумов. Также мы получили достаточно большую цифру о том, что в 2019 году услугами ЦНАП воспользовались более 1 млн жителей города. Это достаточно большой показатель, который отличается от других общин", - отмечают в КИУ.

По данным КИУ, у других мэров - низкие результаты.

"Несколько ниже результат с показателями 65-70% у мэра Днипра Бориса Филатова. Выполнение избирательной программы в районе 50-55% у городского головы Одессы Геннадия Труханова и городского головы Львова Андрея Садового. Ну и собственно красная зона - это отсутствие избирательных программ или невозможность их найти у двух городских голов - Геннадия Кернеса, городского головы Харькова. Собственно мы не получили ответ на запрос, но наши эксперты указывают, что избирательной программы не было. То есть кандидат на выборах 2015 года не предлагал избирательной программы, и такая же ситуация у городского головы Запорожья - господина Буряка. Избирательная программа отсутствует, или же она отсутствует в публичном доступе, ответ на запрос не предоставлен", - отметил гендиректор КИУ Алексей Кошель.

По словам представителей КИУ, анализ выполнения программ проводился на основе официальных запросов в городские советы, а также экспертного анализа.

Как сообщалось ранее, в рейтинге кандидатов на выборах мэра Киева лидером со значительным отрывом является Виталий Кличко - за него готовы отдать голоса 44% тех, кто определился с выбором и намерен принять участие в голосовании.

Больше новостей о: КИУ Комитет избирателей Украины мэр Киева Алексей Кошель Местные выборы-2020

Обсуждение нардепа Дубинского с Зеленским возможны...
Власть не готова к проведению местных выборов в ус...
КИУ предостерегает от попыток срыва выборов в 179 ...
"Наш край" выдвинул Шахова в мэры Киева...
Средняя зарплата судей Верховного Суда за июль — более полумиллиона гривен
Суд арестовал танкер "Делфи"
Новости
Я не считаю себя "микробом", - Верещук ответила на слова Зеленского 15:59
62% украинцев негативно оценили деятельность Супрун, – исследование 15:57
В Умани у шести хасидов обнаружили коронавирус 15:37
Несколько крупных авиакомпаний запретили полеты пассажирам в масках с клапанами 15:35
В список стран, открытых для украинских туристов, добавились еще 3. Куда можно полететь на отдых 15:34
больше новостей
Получить стаж для пенсии можно не работая: в ПФУ разъяснили, как накопить недостающие годы 05:30 Инфографика
Телефон. Фото: pixabay
В приложении Monobank произошел сбой. Клиенты не могут воспользоваться онлайн-услугами 14:13
Кабмин предлагает Зеленскому присвоить его отцу пожизненную стипендию 10:24 Документ
Пенсия для участников боевых действий. На какие выплаты могут рассчитывать ветераны АТО / ООС 06:00
В Офисе президента объяснили, как отец Зеленского попал в список на пожизненную стипендию 14:21
больше новостей
Средняя зарплата судей Верховного Суда за июль — более полумиллиона гривен 14:52 Документ
Кабмин предлагает Зеленскому присвоить его отцу пожизненную стипендию 10:24 Документ
Меня на стипендию выдвинул коллектив, а не потому, что я папа Зеленского, — отец Президента 15:31
Скандал в Днипре: стало известно, как помощник Коломойского выводит "грязные" деньги в Словакию, – СМИ 14:16
В Офисе президента объяснили, как отец Зеленского попал в список на пожизненную стипендию 14:21
больше новостей
В Киеве количество новых случаев коронавируса стремительно растет
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok