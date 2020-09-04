Кличко опередил других мэров в рейтинге выполнения предвыборных программ, – Комитет избирателей

Комитет избирателей Украины (КИУ) исследовал, что у киевского городского головы Виталия Кличко самый высокий уровень выполнения предвыборной программы среди мэров городов с населением более 500 тыс. человек.

Об этом было заявлено сегодня, 4 сентября, на пресс-конференции в информационном агентстве "Интерфакс-Украина".

"Самые высокие показатели выполнения избирательных программ у киевского городского председателя Виталия Кличко. Наше исследование указывает, что избирательная программа выполнена в среднем на 75-80%", - отметили в КИУ.

Генеральный директор КИУ Алексей Кошель отметил, что избирательная программа Виталия Кличко была достаточно конкретной, открытой и находилась в публичном доступе.

"Собственно по тем материалам, которые были нам представлены, нам было указано о том, что в Киеве были созданы единые пешеходные зоны - Андреевский спуск, Контрактовая площадь, нам указали цифру об обновлении 414 парков и скверов, нам указали о том, что выполнено обещание о проведении ежегодных инвестиционных форумов. Также мы получили достаточно большую цифру о том, что в 2019 году услугами ЦНАП воспользовались более 1 млн жителей города. Это достаточно большой показатель, который отличается от других общин", - отмечают в КИУ.

По данным КИУ, у других мэров - низкие результаты.

"Несколько ниже результат с показателями 65-70% у мэра Днипра Бориса Филатова. Выполнение избирательной программы в районе 50-55% у городского головы Одессы Геннадия Труханова и городского головы Львова Андрея Садового. Ну и собственно красная зона - это отсутствие избирательных программ или невозможность их найти у двух городских голов - Геннадия Кернеса, городского головы Харькова. Собственно мы не получили ответ на запрос, но наши эксперты указывают, что избирательной программы не было. То есть кандидат на выборах 2015 года не предлагал избирательной программы, и такая же ситуация у городского головы Запорожья - господина Буряка. Избирательная программа отсутствует, или же она отсутствует в публичном доступе, ответ на запрос не предоставлен", - отметил гендиректор КИУ Алексей Кошель.

По словам представителей КИУ, анализ выполнения программ проводился на основе официальных запросов в городские советы, а также экспертного анализа.

Как сообщалось ранее, в рейтинге кандидатов на выборах мэра Киева лидером со значительным отрывом является Виталий Кличко - за него готовы отдать голоса 44% тех, кто определился с выбором и намерен принять участие в голосовании.

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