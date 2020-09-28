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  • Не хватило стажа для пенсии. В Тернопольской области мужчина поджег себя в центре занятости
28 сентября 2020, понедельник, 16:37 176
Происшествия 2020-09-28T16:38:26+03:00
Українські Новини
Не хватило стажа для пенсии. В Тернопольской области мужчина поджег себя в центре занятости

Не хватило стажа для пенсии. В Тернопольской области мужчина поджег себя в центре занятости

Кира Молчанова
Пенсионный фонд, Пенсия, Стаж, Самоподжог
Огонь. Фото: pixabay
Огонь. Фото: pixabay

В Тернопольской области мужчина пытался поджечь себя в центре занятости после разговора о пенсии.

Об этом сообщили в областном управлении Национальной полиции.

"Около 11:45 пришел к служащим с просьбой начислить пенсию. Однако ему не хватало несколько месяцев до необходимого стажа работы. Этот ответ возмутил посетителя и он, выйдя в коридор, облил себя бензином и поджег", — говорится в сообщении.

Мужчину тушили очевидцы. Им удалось сбить пламя, но все равно пенсионер получил около 50% ожогов тела и был доставлен в больницу.

Как сообщали Українські Новини, 5 июля на митинге под Верховной Радой, где активисты пытались добиться отставки министра внутренних дел Арсена Авакова, поджег себя житель Новой Каховки Юрий Ляшенко. Так поджигатель протестовал против рейдерского захвата. По словам Ляшенко, у них отобрали имущество, и сейчас там шьют "рюкзаки Авакова".

26 февраля под зданием Офиса Президента мужчина облился бензином и поджег себя. В это время под Офисом проходил митинг против медреформы. Однако, как сообщил мужчина, его поступок не связан с этим митингом.

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