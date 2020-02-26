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26 февраля 2020, среда, 14:07 185 Дополнено
Происшествия 2020-02-26T14:11:23+02:00
Українські Новини
Под Офисом президента мужчина поджег себя из-за земли

Под Офисом президента мужчина поджег себя из-за земли

Таня Войтюк
Митинг, Земельная реформа, Рынок земли, Самоподжог, Офис президента, Медики

Мужчина поджег себя под зданием Офиса Президента. Соответствующие кадры транслировали телеканалы, передают Українськi Новини.

Мужчина облился бензином и поджег себя. Огонь оперативно потушили и предоставили пострадавшему первую медицинскую помощь. Он жив и в сознании, но получил ожоги.

В это время под Офисом проходил митинг против медреформы. Однако, как сообщил мужчина, его поступок не связан с этим митингом.

"Я Александр Бурлаков. Меня не слышит власть. Причина (моего поступка) - безвластие, коррупция. Сельский совет вместе с геокадастром украл землю в Белополье, Сумская область, село Новоивановка, Гуриновский сельский совет. Нам не дали распаевать, украли все документы. Они на этом наживаются", - сказал он.

Мужчина добавил, что приезжает на митинги не первый раз, однако не добивается никакого результата.

"Кабинетное крысятничество не дает нам решать наши вопросы. Нет закона. У них закон - деньги. Я неоднократно обращался к правоохранителям, и куда я только не обращался. Я не вижу выхода и поэтому я так поступил", - пояснил он.

Бурлаков также сообщил, что чувствует себя плохо.

"Я никому вреда не причинил, я не стал совершать грех и беззаконие, как наша власть. Я просто хочу, чтобы меня услышали и все", - сказал он.

Мужчина поджег себя. Скриншот: онлайн-трансляция Мужчина поджег себя. Скриншот: онлайн-трансляция "Наш"

Пресс-служба полиции Киева отмечает, что на место происшествия на улицу Банковую сразу выехали врачи "скорой" и следственно-оперативная группа Печерского управления полиции.

Правоохранители, которые обеспечивали правопорядок во время акции, потушили пламя и оказали пострадавшему первую медицинскую помощь.

Происшествие зарегистрировано в Печерском управлении полиции.
Устанавливаются личность потерпевшего и обстоятельства и мотивы такого поступка.

Пресс-служба Офиса Президента указывает, что мужчина не участвовал в митинге медицинских работников. По предварительным данным, мужчина живет в Сумской области и имел проблемы с местными властями.

Как сообщали Українські Новини, по словам Фединой, законопроекты о рынке земли и отмене адвокатской монополии не готовы к принятию. Тем временем из-за рынка земли украинцы могут временно остаться без субсидии.

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