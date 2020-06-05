На акции протеста за отставку Авакова мужчина поджег себя

Мужчина пытался себя сжечь прямо под Верховной Радой. Фото: Telegram-канал PavlovskyNews

Мужчина пытался себя сжечь прямо под Верховной Радой. Фото: Telegram-канал PavlovskyNews

На митинге под Верховной Радой, где активисты пытаются добиться отставки министра внутренних дел Арсена Авакова, поджег себя житель Новой Каховки Юрий Ляшенко.

Об этом с места событий сообщает корреспондент "Украинской правды".

Известно, что Ляшенко с семьей приехал из Новой Каховки. Он протестует против рейдерского захвата. По словам Ляшенко, у них отобрали имущество, и сейчас там шьют "рюкзаки Авакова".

Чтобы обратить внимание на случившееся, мужчина решил себя поджечь.

Ляшенко поджигает себя уже во второй раз. Предыдущий поджог был в 2005 году.

Сейчас мужчина требует справедливости в вопросе рейдерского захвата его имущества и отставки Авакова.

Как сообщали Українські Новини, по мнению министра внутренних дел Арсена Авакова, 92% всех убийств в Украине в 2020 году раскрыто.

Кроме того, Аваков заявил, что подозреваемые в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко отказались от дачи показаний, участия в следственных экспериментах и проверки на полиграфе.