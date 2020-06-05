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05 июня 2020, пятница, 11:45 2456
Происшествия 2020-06-05T13:00:03+03:00
Українські Новини
На акции протеста за отставку Авакова мужчина поджег себя

На акции протеста за отставку Авакова мужчина поджег себя

Кира Молчанова
Верховная Рада, Самоподжог, Арсен Аваков, Новая Каховка
Мужчина пытался себя сжечь прямо под Верховной Радой. Фото: Telegram-канал PavlovskyNews
Мужчина пытался себя сжечь прямо под Верховной Радой. Фото: Telegram-канал PavlovskyNews

На митинге под Верховной Радой, где активисты пытаются добиться отставки министра внутренних дел Арсена Авакова, поджег себя житель Новой Каховки Юрий Ляшенко.

Об этом с места событий сообщает корреспондент "Украинской правды".

Известно, что Ляшенко с семьей приехал из Новой Каховки. Он протестует против рейдерского захвата. По словам Ляшенко, у них отобрали имущество, и сейчас там шьют "рюкзаки Авакова".

Чтобы обратить внимание на случившееся, мужчина решил себя поджечь.

Ляшенко поджигает себя уже во второй раз. Предыдущий поджог был в 2005 году.

Сейчас мужчина требует справедливости в вопросе рейдерского захвата его имущества и отставки Авакова.

Как сообщали Українські Новини, по мнению министра внутренних дел Арсена Авакова, 92% всех убийств в Украине в 2020 году раскрыто.

Кроме того, Аваков заявил, что подозреваемые в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко отказались от дачи показаний, участия в следственных экспериментах и проверки на полиграфе.

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