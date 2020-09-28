Не вистачило стажу для пенсії. У Тернопільській області чоловік підпалив себе в центрі зайнятості

В центрі зайнятості після розмови про пенсії у Тернопільській області чоловік намагався підпалити себе .

Про це повідомили в обласному управлінні Національної поліції.

"Близько 11:45 прийшов до службовців з проханням нарахувати пенсію. Однак йому не вистачало кілька місяців до необхідного стажу роботи. Ця відповідь обурив відвідувача і він, вийшовши в коридор, облив себе бензином і підпалив", - йдеться в повідомленні.

Чоловіка гасили очевидці. Їм вдалося збити полум'я, але все одно пенсіонер зазнав близько 50% опіків тіла і був доставлений в лікарню.

Як повідомляли Українські Новини, 5 липня на мітингу під Верховною Радою, де активісти намагалися домогтися відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, підпалив себе житель Нової Каховки Юрій Ляшенко. Так палій протестував проти рейдерського захоплення. За словами Ляшенка, у них відібрали майно, і зараз там шиють "рюкзаки Авакова".

26 лютого за будівлею Офісу Президента чоловік облився бензином і підпалив себе. У цей час під Офісом проходив мітинг проти медреформи. Однак, як повідомив чоловік, його вчинок не пов'язаний з цим мітингом.

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