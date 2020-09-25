В Минюсте пожаловались на "бум клонов" на местных выборах

Минюст намерен инициировать изменение формы бюллетеня из-за регистрации на местных выборах большого числе кандидатов-однофамильцев. Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в Facebook.

"Выборы обнаружили немало желающих изменить свои имена и фамилии на те, которые носят лидеры избирательной гонки. Юридических оснований для отказа заявителям нет. И хотя соответствующее изменение будет отражено в официальной предвыборной автобиографии кандидата, это особо не делает такую ​​манипулятивной предвыборную технологию менее эффективной", - написал он.

Минюст предложит Верховной раде внести изменения в Избирательный кодекс, чтобы отражать недавнюю смену ФИО непосредственно в бюллетене.

Также проблемой стало большое количество желающих изменить информацию о партиях и их региональных подразделениях в последние дни перед дедлайном на регистрацию кандидатов.

Эти местные выборы пройдут в октябре по новым правилам.

ЦИК уже определил сумму залога для выдвижения на местные выборы 25 октября.

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