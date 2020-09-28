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28 сентября 2020, понедельник, 15:19 424
Экономика 2020-09-28T16:30:05+03:00
Українські Новини
В августе общий госдолг увеличился на 0,1% до $85,1 млрд

В августе общий госдолг увеличился на 0,1% до $85,1 млрд

Елена Новикова
Минфин, Госдолг, Рост госдолга, Госдолг Украины, Общий госдолг
Общий госдолг в августе
Общий госдолг в августе

Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в августе увеличился на 0,06%, или на 0,05 млрд долларов до 85,10 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем.

Об этом говорится в данных Министерства финансов, передают Українські Новини.

Государственный и гарантированный государством долг на конец августа составил 2 338,18 млрд гривен, или 85,1 млрд долларов против 2 355,08 млрд гривен, или 85,05 млрд долларов месяцем ранее.

Общий размер прямого госдолга по состоянию на 31 августа составил 2 060,74 млрд гривен (75 млрд долларов) против 2 072,53 млрд гривен (74,84 млрд долларов) месяцем ранее.

При этом прямой внешний долг за месяц увеличился с 43,12 млрд долларов до 43,53 млрд долларов.

Прямой внутренний долг снизился с 878,60 млрд гривен до 864,8 млрд гривен (в долларовом эквиваленте снизился с 31,73 млрд долларов до 31,48 млрд долларов).

Гарантированный государством долг на 31 августа составил 277,44 млрд гривен, или 10,10 млрд долларов.

Как сообщали Українські Новини, совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины по итогам 2018 года вырос на 2,6%, или на 2,02 млрд долларов до 78,32 млрд долларов.

Государственный и гарантированный государством долг Украины за 2017 год вырос в долларовом эквиваленте на 7,5%, или на 5,33 млрд долларов до 76,31 млрд долларов.

За 2019 год государственный и гарантированный государством долг увеличился на 6,05 млрд долларов, а в гривневом эквиваленте сократился на 170 млрд гривен.

При этом в 2019 году размер прямого госдолга увеличился на 7,2 млрд долларов, а в гривневом эквиваленте сократился на 98,9 млрд гривен.

Кроме того, госдолг в июне увеличился на 3,5% до $85 млрд.

Также в новом госбюджете-2021 хотят сократить госдолг до 64,6% ВВП.

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