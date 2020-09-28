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28 сентября 2020, понедельник, 14:55 28
Жизнь 2020-09-28T16:00:03+03:00
Українські Новини
Эксперты рассказали, как правильно замораживать овощи

Эксперты рассказали, как правильно замораживать овощи

Надежда Комендантова
Интер, Овощи, заморозка, Полезная программа
Овощи и фрукты Фото: glavny.tv
Овощи и фрукты Фото: glavny.tv

После того, как эксперты рассказали о секретах идеальной ухи, во вторник, 29 сентября, в 10:00 на "Интере" выйдет новый выпуск "Полезной программы" о замороженных овощах – настоящем витаминном коктейле на целый год. Что такое шоковая заморозка? Как она действует на полезные вещества в составе овощей? Каков срок хранения после заморозки? Ведущий Александр Лукьяненко и эксперты проекта расскажут, как выбирать качественные замороженные овощи в супермаркетах и как правильно самим замораживать дома, чтобы они долго оставались вкусными и полезными!

Об этом пишет пресс-служба "Интера". 

Начало осени – лучшая пора для заморозки сезонных овощей, фруктов и ягод. Это самый быстрый и легкий способ сохранить продукты на длительный срок, а еще – максимально сберечь все витамины и полезные микроэлементы. Как лучше их замораживать?

"Основной метод промышленного изготовления замороженных продуктов – шоковая заморозка, – рассказывает эксперт по качеству и безопасности пищевых продуктов Юлия Слива. В отличие от обычной холодильной камеры, требующей 2-3 часа для заморозки, резкий обдув еды потоком воздуха температурой минус 35-45°С обеспечивает замораживание продукта за 20-30 минут. Это самый эффективный метод, который помогает сохранить свежесть, оригинальный вкус и полезные свойства на 94%. Важно и то, что овощи и фрукты для шоковой заморозки срезаются в пик сезона при максимальном уровне созревания, а значит, наиболее богаты витаминами и нутриентами. Кроме того, в процессе заморозки погибают болезнетворные бактерии, которые могут быть в плодах".

На что обращать внимание, чтобы выбрать качественные замороженные овощи в супермаркете? Как сделать запас овощей и фруктов на зиму дома? Сколько хранятся замороженные продукты? Какие вкусные и питательные блюда из них можно приготовить? В студии ток-шоу на эти и другие вопросы ответят ведущий Александр Лукьяненко и эксперты "Полезной программы": гастроэнтеролог Анна Комарова, эксперт по качеству и безопасности пищевых продуктов Юлия Слива, шеф-повар Олег Шевченко. Полезными советами поделится звездная гостья "Полезной программы" – певица Анна Добрыднева.

"Люблю замораживать сладкий перец, ягоды и манго, – рассказывает Анна Добрыднева. Для меня это ароматы лета. Хочется как можно дольше продлевать прекрасный теплый сезон. Замораживаю все небольшими порциями, закладывая в один пакет ровно столько, сколько нужно для приготовления одного блюда. Перец нарезаю кусочками и раскладываю по специальным лоткам или пакетам с клипсами. А вот для ягод и сочных фруктов лучше подходит метод "сухого" замораживания. Для этого нужно разложить их на подносе в один слой, перекладывая пищевой пленкой, и уже замороженные ссыпать в пакет".

Напомним, ранее актриса Ольга Сумская рассказала о своем фирменном рецепте окрошки

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