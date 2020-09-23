Эксперты "Полезной программы" рассказали о секретах идеальной ухи

Сегодня, 23 сентября, на "Интере" вышел выпуск "Полезной программы", посвященный ухе. В студии ток-шоу ведущий Александр Лукьяненко и эксперты программы разобрались, на что нужно обратить внимание при приготовлении ухи и чем она полезна для здоровья.

Об этом пишет пресс-служба "Интера".

"Уха считается традиционно славянским блюдом, – рассказывает Александр Лукьяненко. – Однако мало кто знает, что до ХI века так называли любой суп. Уха могла быть не только рыбной, но и куриной, гороховой, мясной... А некоторые виды этого блюда и вовсе были похожи на современный компот. Впоследствии уху все чаще стали готовить из рыбы, и это название закрепилось исключительно за рыбным супом. Уха нередко спасала от голода запорожских казаков. Наловив в Днепре лещей, судаков, плотвы и щук, они варили любимое блюдо – щербу. До сих пор считается, что хорошо приготовить уху можно только в котелке на открытом воздухе. Но она хорошо получается и дома, на плите, в обычной кастрюле. Главное – рыбу взять хорошую".

В чем польза ухи

"Рыбная уха очень полезна. Она содержит жирные кислоты омега-3 и омега-6, именно они тормозят развитие атеросклероза в нашем организме. А еще улучшают работу сердечно-сосудистой системы. Благодаря фосфору, который содержится в рыбе, приходит в норму наша нервная система, а йод ценен для работы эндокринной системы. Кроме того, блюда из рыбы низкокалорийные и хорошо усваиваются – их можно есть даже вечером. Уха рекомендуется для диетического питания, однако людям с холециститом и панкреатитом в стадии обострения нежелательно есть жирный бульон", - говорит Татьяна Кулиш, гастроэнтеролог.

Какие виды рыбы лучше всего подходят для ухи

"Для ухи можно использовать как речную, так и морскую рыбу. Классическим видом ухи считается "белая" уха – она варится из ерша, судака или окуня. Также выделяют "светлую" уху – для нее идеально подойдут лосось, осетр или севрюга. А для "темной" ухи понадобятся карп, сом или жерех", - рассказал шеф-повар Андрей Брачун.

Какая уха самая вкусная

Дмитрий Корзенков, девятикратный чемпион мира по спортивной рыбалке: "Уху можно сварить и дома, но самая вкусная получается на костре. Если готовить на березовых дровах – аромат будет невероятный. Главный секрет отменной ухи – свежая рыба в достаточном количестве. Самая лучшая уха получается из только что выловленной рыбы".

Как добиться прозрачности юшки?

"Лучшая уха – со светлым прозрачным бульоном. Так что обязательно снимайте с него пену после закипания, причем несколько раз. Если все же бульон потемнел, то его можно очистить с помощью взбитого белка. Нужно белковую пену размешать в бульоне, довести до кипения, потом процедить. Белок заберет на себя всю мутность", - поделился Андрей Брачун, шеф-повар.

Как избавиться от запаха тины в ухе?

Нужно засыпать рыбу солью и поставить в холодильник на полчаса. Затем промыть рыбу водой с уксусом – на 1 л воды 2 ст. л. 9% уксуса. Неприятный аромат также исчезнет, если вместо уксуса выдавить сок одного лимона или посыпать рыбу измельченным лавровым листом, солью и перцем. Стоит подержать рыбу час и затем промыть водой. Аромата тины как не бывало.

Совет от звезды

"Чтобы избавиться от горечи и запаха тины, нужно добавить в уху головку лука и рюмку водки. Эти продукты отлично убирают запах. Да еще и вкусовые качества ухи улучшают. Алкоголя можно не бояться – он моментально испаряется в горячем бульоне", - рассказывает телеведущий Роман Кадемин.

Когда захотите приготовить уху, обратите внимание на следующие моменты.

Покупайте только свежую рыбу. Лучше всего для ухи подходят морская и речная рыба. Озерная может иметь специфический запах тины. Для вкусной ухи нужен наваристый бульон, который не будет горчить. Горький бульон свидетельствует о том, что рыба была плохо почищена или неправильно приготовлена.

КАЗАЦКАЯ УХА "ЩЕРБА"

Ингредиенты:

Лещ – 800 г

Судак – 500 г

Вода – 4 л

Соль – 2 ст. л.

Пшено – 200 г

Репчатый лук – 1 шт.

Укроп – 1 пучок

Зеленый лук – 1 пучок

Икра леща – 200 г

Булочки белые – 8 шт.

Способ приготовления:

Шаг 1. Кладем очищенного и нарезанного леща в кипящую подсоленную воду. Варим 20-25 минут на медленном огне. Достаем куски рыбы из бульона.

Шаг 2. В рыбный бульон кладем очищенного и порезанного судака, варим еще 25 минут. Когда судак почти сварился, добавляем нарезанный репчатый лук и стакан пшена.

Шаг 3. Вынимаем рыбу из бульона, даем ей остыть.

Шаг 4. Когда лук и пшено почти готовы, добавляем в уху икру.

Шаг 5. В конце добавляем в уху вареное мясо двух видов рыбы и зелень. Оставляем щербу кипеть еще 5 минут.

Шаг 6. Выключаем огонь. Даем ухе постоять 20 минут.

Шаг 7. Пока уха настаивается, срезаем верхушки с булочек – они будут крышками для импровизированных тарелок. Из середины булочек удаляем мякоть.

Шаг 8. Наливаем щербу в булочки и подаем на стол.







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