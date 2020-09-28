Експерти розповіли, як правильно заморожувати овочі

Після того, як експерти розповіли про секрети ідеальної юшки, у вівторок, 29 вересня, о 10:00 на "Інтері" вийде новий випуск "Корисної програми" про заморожені овочі. Що таке шокове заморожування? Як воно діє на корисні речовини в складі овочів? Який термін зберігання після заморожування? Ведучий Олександр Лук'яненко й експерти проєкту розкажуть, як вибирати якісні заморожені овочі в супермаркетах і як правильно заморожувати самостійно, щоб вони довго залишалися смачними та корисними!

Про це пише пресслужба "Інтера".

Початок осені - найкраща пора для заморожування сезонних овочів, фруктів і ягід. Це найшвидший і легкий спосіб зберегти продукти на тривалий термін, а ще - максимально зберегти всі вітаміни та корисні мікроелементи. Як краще їх заморожувати?

"Основний метод промислового виготовлення заморожених продуктів - шокове заморожування, - розповідає експерт з якості та безпеки харчових продуктів Юлія Слива. - На відміну від звичайної холодильної камери, що вимагає 2-3 години для заморозки, різкий обдув їжі потоком повітря температурою мінус 35-45 ° С забезпечує заморожування продукту за 20-30 хвилин. Це найефективніший метод, який допомагає зберегти свіжість, оригінальний смак і корисні властивості на 94%. Важливо і те, що овочі та фрукти для шокового заморожування зрізаються в пік сезону при максимальному рівні дозрівання, а значить, найбагатші вітамінами та нутрієнтами. Крім того, в процесі заморозки гинуть хвороботворні бактерії, які можуть бути в плодах".

На що звертати увагу, щоб вибрати якісні заморожені овочі в супермаркеті? Як зробити запас овочів і фруктів на зиму вдома? Скільки зберігаються заморожені продукти? Які смачні та поживні страви з них можна приготувати? У студії ток-шоу на ці та інші питання відповідатимуть ведучий Олександр Лук'яненко й експерти "Корисної програми": гастроентеролог Ганна Комарова, експерт з якості та безпеки харчових продуктів Юлія Слива, шеф-кухар Олег Шевченко. Корисними порадами поділиться зіркова гостя "Корисної програми" - співачка Анна Добриднєва.

"Люблю заморожувати солодкий перець, ягоди та манго, - розповідає Анна Добриднєва. - Для мене це аромати літа. Хочеться якомога довше продовжувати прекрасний теплий сезон. Заморожую всі невеликими порціями, закладаючи в один пакет рівно стільки, скільки потрібно для приготування однієї страви. Перець нарізаю шматочками та розкладаю по спеціальних лотках або пакетах з кліпсами. А ось для ягід і соковитих фруктів краще підходить метод "сухого" заморожування. Для цього потрібно розкласти їх на таці в один шар, перекладаючи харчовою плівкою, і вже заморожені зсипати в пакет".

Нагадаємо, раніше актриса Ольга Сумська розповіла про свій фірмовий рецепт окрошки.

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