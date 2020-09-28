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28 сентября 2020, понедельник, 10:30 80
Общество 2020-09-28T10:30:52+03:00
Українські Новини
Спасатели предупредили о сильных ливнях. В реках Карпат уровень воды может подняться до 1,5 метра

Спасатели предупредили о сильных ливнях. В реках Карпат уровень воды может подняться до 1,5 метра

Анна Рудык
Прогноз погоды, подъем воды, погода в Украине, погода в Карпатах, Подъем воды в реках, Ливни в Украине
Река Прут. Фото: Википедия
Река Прут. Фото: Википедия

Сегодня, 28 сентября, в Карпатах ожидаются сильные дожди, в результате которых уровень воды в реках может подняться до 1,5 метра. Об этом говорится в сообщении ГосЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Так, сообщается, что при сильных ливнях в горных районах возможно формирование значительного склонного стока и локальных селевых потоков.

Утром 28 сентября на реке Прут в Черновцах синоптики ожидают дождевой паводок высотой 0,7-1,2 метра. Утверждается, что он ничем не угрожает.

Как сообщали Українські Новини, по прогнозу Укргидрометцентра, 28 сентября в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, температура ночью +9...+11 градусов, днем +20...+22 градусов. На Западе Украины облачно с прояснениями, без осадков, только во Львовской, Тернопольской и Черновицкой областях днем возможны кратковременные дожди, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, температура воздуха ночью +4...+9 градусов, днем +16...+21 градусов.

Также синоптики прогнозируют морозы в октябре и снег с "бабьим летом" в ноябре.

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