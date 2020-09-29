Сегодня Украину накроет мощная магнитная буря. Как уберечься от влияния

В последние дни сентября украинцев ожидает мощная магнитная буря. Об этом свидетельствуют данные Лаборатории рентгеновской астрономии солнца ФИАН.

Так, согласно опубликованным лабораторией данным, магнитная буря уровня G1 ожидается сегодня, 29 сентября и в последний день месяца - 30 числа.

Кроме того, в первый день октября сохранится возбужденная магнитосфера.

Магнитные бури в конце сентября-начале октября. Фото: Лаборатория ФИАН

Напомним, в дни магнитных бурь и колебаний у людей с проблемами сердечно-сосудистой системы может повышаться артериальное давление и иногда обостряются хронические заболевания.

Чтобы организму было легче перенести магнитные бури и колебания, стоит в эти дни избегать стрессов, отказаться от алкоголя и курения, а также умерить физические нагрузки.

Как сообщали Українські Новини, синоптики прогнозируют морозы в октябре и снег с "бабьим летом" в ноябре.

Также в Карпатах ожидаются сильные дожди, в результате которых уровень воды в реках может подняться до 1,5 метра.

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