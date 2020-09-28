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28 сентября 2020, понедельник, 13:21 573
Силовые структуры 2020-09-28T13:45:13+03:00
Українські Новини
За выходные коронавирусом заразились более 200 работников МВД

За выходные коронавирусом заразились более 200 работников МВД

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, коронавирус у правоохранителей
Тесты на коронавирус. Фото: Kerch.one
Тесты на коронавирус. Фото: Kerch.one

Пока количество тестирований продолжает падать, среди правоохранителей зарегистрировано 236 новых случаев коронавируса за выходные, 26-27 сентября.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел, передают Українськi Новини.

"За прошедшую неделю коронавирусом заболело 700 работников системы МВД, за выходные дни зафиксировано 236 новых случаев. Наибольшее количество инфицированных зафиксировано в Хмельницкой, Волынской областях и г. Киеве", - сказано в нем.

Всего с начала пандемии зафиксировано 5 425 случая заболевания коронавирусом у правоохранителей, 4 930 человек выздоровели, 14 - умерли.

Как сообщали Українськi Новини, 27 сентября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 2 671 до 201 305, количество умерших от заболевания - на 37 человек до 3 996 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев заболевания снизилось на 14,7%, новых летальных случаев - на 33,9%.

Тем временем сегодня в Украине обновили зоны карантина.

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