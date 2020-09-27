Облачность, но без дождей. Прогноз погоды на 28 сентября

28 сентября в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, температура ночью +9...+11 градусов, днем +20...+22 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На Западе Украины облачно с прояснениями, без осадков, только во Львовской, Тернопольской и Черновицкой областях днем возможны кратковременные дожди, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, температура воздуха ночью +4...+9 градусов, днем +16...+21 градусов.

В Карпатах без осадков, температура воздуха ночью +2...+7 градусов, днем ​​+10...+15 градусов.

В Моршине без осадков, днем возможен кратковременный дождь, температура воздуха ночью +4...+6 градусов, днем +​​17...+19 градусов.

В Трускавце и Сваляве также без осадков, днем возможен кратковременный дождь, температура воздуха ночью +3...+5 градусов, днем +18...+23 градусов.

На Севере Украины переменная облачность, без осадков, в Черниговской и Сумской областях ночью возможен дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, температура воздуха ночью +7...+12 градусов, температура днем +18...+23.

В центральных областях переменная облачность, без осадков, в Полтавской и Днепропетровской областях ночью возможен дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, температура воздуха ночью +8...+13 градусов, днем ​​+19...+24 градусов.

На Востоке переменная облачность, ночью возможен дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, температура воздуха ночью +9...+14, температура днем ​​+20...+25 градусов.

На Юге Украины переменная облачность, без осадков, в Запорожской области местами возможен дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, температура воздуха ночью +12...+17 градусов, днем ​​+22...+27 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, температура воздуха ночью +12...+17 градусов, днем ​​+22...+27 градусов.

В Ялте без осадков, температура ночью +13...+15 градусов, днем +​​25...+27 градусов.

27 сентября в 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла +19...+21 градусов, в Днепре в пределах Киева +17 градусов.

Погода в Украине 28 сентября. Карта: Укргидрометцентр

Как сообщали Українські новини, первые заморозки ожидаются уже в октябре.

Также в ноябре в Украине ожидается "бабье лето".

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