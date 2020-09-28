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  • Овнам нельзя допускать нервных перегрузок, а Львов ждет гармоничный день, — гороскоп от Глобы на сегодня
28 сентября 2020, понедельник, 08:30 9
Lifestyle 2020-09-28T08:30:01+03:00
Українські Новини
Овнам нельзя допускать нервных перегрузок, а Львов ждет гармоничный день, — гороскоп от Глобы на сегодня

Овнам нельзя допускать нервных перегрузок, а Львов ждет гармоничный день, — гороскоп от Глобы на сегодня

Елена Новикова
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Гороскоп на понедельник от Павла Глобы. Фото: pixabay
Гороскоп на понедельник от Павла Глобы. Фото: pixabay

В то время, как воскресенье несло в себе прогресс в делах и гармонию в личной жизни, сегодня у многих может обостриться интуиция. Астролог прогнозирует хороший период, чтобы фантазировать, заниматься задачами, которые требуют творческих мыслей. Подробнее о том, что ждет представителей всех знаков зодиака в понедельник, 28 сентября, рассказал Павел Глоба.

Овен

Овнам сейчас важно не допускать нервных перегрузок. Стоит прислушаться к своим чувствам, чтобы сохранить душевное равновесие.

Телец

Тельцам стоит проявлять осторожность со здоровьем и не перегружать себя дорогой, если чувствуете чрезмерную усталость.

Близнецы

В этот день стоит быть осторожным со своим здоровьем – избегать подозрительных и тяжелых продуктов, самолечения и экстремальных ситуаций.

Рак

Ракам в понедельник может быть присуща легкая эмоциональная нестабильность. Если на представителей этого знака навалятся резкие перепады настроения – не стоит пугаться.

Лев

Львам астролог прогнозирует очень спокойный и гармоничный день. Он получится особенно хорошим, если предятавители знака посвятят его семье, родственникам или друзьям.

Дева

День для большинства представителей знака будет полон энергии и силы, направленной в позитивное русло. Его желательно посвятить благотворительности, отдыху.

Весы

В этот день желательно найти время для духовного. Это может быть хорошая книга, которая подскажет в каком направлении и какими методами лучше всего самосовершенствоваться. Стоит найти время и для полного релакса. У тех, кому в понедельник придется поработать, день будет проходить легко.

Скорпион

Этот день лучше провести в покое и детально разобраться с текущими задачами. Стоит быть осмотрительным со здоровьем. Дела, в которых не уверены, лучше отложить на другой период.

Стрелец

Этот день желательно провести в движении, ведь в понедельник вокруг будет витать много энергии, которую непременно стоит привлечь. Рекомендовано заняться спортом – побегайте, покатайтесь на велосипеде.

Козерог

Высоки шансы, что в этот день перед Козерогами вынырнет дело из прошлого, которое волновало их уже давно. Избегайте высокомерия и импульсивности – с ними имеете шанс пойти на опрометчивый поступок.

Водолей

В отношениях с любимым человеком стоит ждать сюрпризов. Придется проявить любопытство и добавить изюминки в отношения.

Рыбы

Постарайтесь не отвлекаться на искушения и судьба даст реальный шанс приблизиться к цели. Здесь уже только от Рыб будет зависеть – воспользоваться им или нет.

Как сообщали Українські Новини, астрологи рассказали, каких знаков зодиака во второй половине сентября ждет роковая встреча.

Кроме того, астрологи спрогнозировали, какие знаки зодиака станут счастливее осенью-2020.

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