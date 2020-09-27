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27 сентября 2020, воскресенье, 10:17 706 Карта
Общество 2020-09-27T10:17:47+03:00
Українські Новини
Сильные грозы с градом и шквалами ветра. Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды

Сильные грозы с градом и шквалами ветра. Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды

Надежда Комендантова
Погода, Штормовое предупреждение, Укргидрометцентр, предупреждение, погода в Киеве, погода в Украине
Гроза над Киевом.
Гроза над Киевом.

После прихода в Украину циклона в воскресенье, 27 сентября по всей стране ожидается опасная погода. Во многих областях сохранятеся черзвычайная пожарная опасность. В то же время, в западной части резко ухудшится метеоситуация.

Об этом сообщает Укргдрометцентр.

"27 сентября в южной части, восточных, центральных (кроме Винницкой), Сумской и Ровенской областях, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. 27 сентября во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях сильные, в Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Одесской и Винницкой областях значительные дожди. Днем в большинстве областей местами грозы, град. В течение суток 27 сентября в Украине порывы ветра 15-20 м / с", - сказано в сообщении.

Предупреждение метеорологов на 27 сентября. Карта: УкргдрометцентрПредупреждение метеорологов на 27 сентября. Карта: Укргдрометцентр

Напомним, в октябре ожидаются морозы и снег с "бабьим летом" в ноябре.

Также синоптики прогнозируют, что первые заморозки начнутся в Украине только в конце октябряоднако они начались уже в середине сентября.

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