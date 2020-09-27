Тариф на лечение инфаркта миокарда хотят планируют увеличить до 37 тыс. гривен на пациента

В то время, как тарифы на лечение онкологии у детей увеличили в 4,7 раза, Министерство здравоохранения рассчитывает увеличить тариф на лечение инфаркта миокарда до 37 тыс. гривен на пациента в 2021 году.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"Инфаркт миокарда - это болезнь, которая занимает первое место по смертности в Украине. Поэтому мы уделяем много сил для того, чтобы снизить этот показатель и чтобы количество людей, которые выздоравливали от этой болезни, увеличивалось. Понятно, что кроме всех организационных методов: внедрения стандартов и внедрения правильной маршрутизации пациента, для этого нужно и финансирование. Поэтому на следующий год мы заложили базовую ставку в 37 028 гривен. Именно столько стоит лечение инфаркта миокарда", - сказал он.

Также Степанов отметил, что 37 тыс. гривен - это базовая ставка; тариф может варьироваться от 33,8 тыс. гривен до 39, 7 тыс. гривен в зависимости от сложности лечения.

По словам Степанова, был подан бюджетный запрос в размере 1,8 млрд гривен; данная сумма была рассчитана исходя из данных о стоимости медицинских изделий, которые необходимы при лечении, а также о зарплатах врачей и медперсонала.

Согласно статистическим данным, ежегодно с инфарктом миокарда в больницы попадает около 48 тыс. пациентов.

Как сообщали Українськi Новини, Нацслужба здоровья в 2021 планирует финансировать оказание мобильными бригадами психиатрической помощи.

Ранее врачи рассказали, что инфаркт маскируется под зубную боль и изжогу.

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