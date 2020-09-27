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27 сентября 2020, воскресенье, 20:28 15
Медицина 2020-09-27T20:30:01+03:00
Українські Новини
Тариф на лечение инфаркта миокарда хотят планируют увеличить до 37 тыс. гривен на пациента

Тариф на лечение инфаркта миокарда хотят планируют увеличить до 37 тыс. гривен на пациента

Елена Новикова
Минздрав, Инфаркт, Максим Степанов, Инфаркт миокарда, Тарифы на лечение
Сердце. Фото: pixabay
Сердце. Фото: pixabay

В то время, как тарифы на лечение онкологии у детей увеличили в 4,7 раза, Министерство здравоохранения рассчитывает увеличить тариф на лечение инфаркта миокарда до 37 тыс. гривен на пациента в 2021 году.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"Инфаркт миокарда - это болезнь, которая занимает первое место по смертности в Украине. Поэтому мы уделяем много сил для того, чтобы снизить этот показатель и чтобы количество людей, которые выздоравливали от этой болезни, увеличивалось. Понятно, что кроме всех организационных методов: внедрения стандартов и внедрения правильной маршрутизации пациента, для этого нужно и финансирование. Поэтому на следующий год мы заложили базовую ставку в 37 028 гривен. Именно столько стоит лечение инфаркта миокарда", - сказал он.

Также Степанов отметил, что 37 тыс. гривен - это базовая ставка; тариф может варьироваться от 33,8 тыс. гривен до 39, 7 тыс. гривен в зависимости от сложности лечения.

По словам Степанова, был подан бюджетный запрос в размере 1,8 млрд гривен; данная сумма была рассчитана исходя из данных о стоимости медицинских изделий, которые необходимы при лечении, а также о зарплатах врачей и медперсонала.

Согласно статистическим данным, ежегодно с инфарктом миокарда в больницы попадает около 48 тыс. пациентов.

Как сообщали Українськi Новини, Нацслужба здоровья в 2021 планирует финансировать оказание мобильными бригадами психиатрической помощи.

Ранее врачи рассказали, что инфаркт маскируется под зубную боль и изжогу.

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