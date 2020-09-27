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27 сентября 2020, воскресенье, 13:22 548
Верховная Рада и партии 2020-09-27T14:15:04+03:00
Українські Новини
"Слуга народа" Галушко заявил о выходе из партии

"Слуга народа" Галушко заявил о выходе из партии

Надежда Комендантова
выход из партии, Партия
"Слуга народа". Фото: Facebook/Слуга народа

Депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Николай Галушко заявил о своем выходе из партии вслед за депутатом Константином Касаем

Об этом он сообщил в своем видео-обращении на странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Владимир Александрович, в 2019 году я шел вместе с Вами на выборы Президента. Шел именно с целью изменения политической системы в Украине. Прошло уже почти 2 года, но ничего, к сожалению, не изменилось... Сейчас на местных выборах все места в списках партии "Слуга народа" были проданы. И призыв идти на выборы, бороться с коррупцией и старыми элитами, к сожалению, просто слова. Достаточно просто открыть список партии "Слуга народа" по моему округу и всем все станет ясно. В такой политической партии ни я, ни моя команда участвовать не будут. Поэтому я, народный депутат Украины Галушко Николай, официально заявляю о выходе из политической партии "Слуга народа", - сообщил Галушко.

При этом в партии "Слуга народа" сообщили, что обвинения Галушка являются очень серьезными, поэтому служба безопасности партии уже начала соответствующие проверки.

Кроме того, проводится проверка по фактам, которые предоставил руководитель Киевской областной организации партии Александр Дубинский.

По его словам, Галушко встречался с политическими оппонентами на своем округе и, вероятно, имел намерения включить их людей в список на местные выборы.

"Касаемо слов господина Галушка о намерении выйти из партии "Слуга народа" - когда от депутата поступит официальное письменное заявление об этом, руководящие органы партии рассмотрят ее в соответствующем к уставу порядке. Подчеркиваем, что о выходе господина Галушка с фракции "Слуга народа" в парламенте речи не идет", - говорится в сообщении партии.

Как сообщали Українські Новини, 23 июля 2019 года выдвиженец партии "Слуга народа" Николай Галушко выиграл выборы у депутата Рады Павла Ризаненко (БПП) в одномандатном избирательном округе №97 в Киевской области.

Галушко набрал 38,05%, или 24 715 голосов избирателей по результатам подсчета 82,22% электронных протоколов участковых комиссий. Округ №97 охватывает Бровары, Березань, Барышевский и часть Броварского района Киевской области.

Ранее депутат Рады Роман Иванисов вышел из фракции "Слуга народа".

Также депутаты Поляков и Скороход вышли из "Слуги народа".

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