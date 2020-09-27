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27 вересня 2020, неділя, 10:48 8
Суспільство 2020-09-27T13:30:02+03:00
Українські Новини
В Україні понад 3 тисячі нових випадків коронавірусу, 56 осіб померли

В Україні понад 3 тисячі нових випадків коронавірусу, 56 осіб померли

Надежда Комендантова
Коронавірус, коронавірус в Україні, Статистика по коронавірусу
Коронавирус. Фото: Pexels
Коронавирус. Фото: Pexels

26 вересня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 3 130 до 198 634, кількість померлих від захворювання - на 56 осіб до 3 959 порівняно з попередньою добою, при цьому за добу кількість нових випадків захворювання збільшилася на 3,1%, нових летальних випадків - на 26,3%.

Про це йдеться в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 26 вересня в Україні зареєстровано 198 634 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 3 959 летальних, 87 882 особи одужало.

За добу зафіксовано 3 130 нових випадків захворювання, одужало 1 009 осіб, померло 56 осіб.

Таким чином, 25 вересня показник нових хворих за добу був нижчий, ніж осіб, які одужали - 3 130 проти 3 833.

Кількість активних хворих (хворі без урахування тих, хто одужав і помер) на ранок 26 вересня становила 106 793 осіб, що на 1,9% більше порівняно з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано в Києві (21 815), Львівській (19 784) і Харківській областях (17 364).

У Чернівецькій області зафіксовано 14 009 випадків COVID-19, в Івано-Франківській - 13 335 випадків, в Тернопільській - 12 986, в Одеській - 12 876, у Рівненській - 12 032, в Закарпатській - 9 632, у Київській - 8 714, у Волинській - 7 632, у Вінницькій - 5 900, у Житомирській - 5 656, у Хмельницькій - 5 622, у Дніпропетровській - 5 285 випадки.

3 960 випадки виявлено в Чернігівській області, 3 694 випадки - в Черкаській, 3 663 випадки - в Запорізькій, 3 672 випадки - в Сумській 3 016 випадків - в Донецькій, 2 980 випадків - в Миколаївській, 1 910 випадків - в Полтавській, 1 074 випадки - в Кіровоградській, 1 049 випадків - в Херсонській і 974 випадки - в Луганській області.

Як повідомляли Українськi Новини, 26 вересня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 3 833 до 195 504, кількість померлих від захворювання - на 76 осіб до 3 903 порівняно з попередньою добою.

Тим часом, карантин в Україні триває 200 днів: які обмеження діють у "коронавірусних" зонах.

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