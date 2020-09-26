В Украине новый "коронавирусный" антирекорд: 3833 случая и 76 смертей за сутки

25 сентября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине по сравлению с предыдущими сутками увеличилось на 3 833 до 195 504, количество умерших от заболевания - на 76 человек до 3 903 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев заболевания увеличилось на 7,5%, новых летальных случаев - на 8,5%.

Об этом говорится в сообщении Совета национальной безопасности и обороны, передают Українськi Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 26 сентября в Украине зарегистрирован 195 504 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 3 833 летальных, 86 837 человек выздоровели.

За сутки зафиксировано 3 833 новых случаев заболевания, выздоровели 1 740 человек, умерли 76 человек.

Таким образом, 25 сентября показатель новых заболевших за сутки был выше, чем выздоровевших – 3 833 против 1 740.

Количество активных больных (заболевшие без учета выздоровевших и умерших) на утро 26 сентября составило 104 728 человек, что на 1,9% больше по сравнению с предыдущими сутками.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования зафиксировано в Киеве (21 492), Львовской (19 636) и Харьковской областях (16 870).

В Черновицкой области зафиксированы 13 902 случая COVID-19, в Ивано-Франковской - 13 212 случаев, в Тернопольской – 12 863, в Одесской - 12 734, в Ривненской - 11 928, в Закарпатской – 9 580, в Киевской - 8 571, в Волынской - 7 500, в Винницкой - 5 784, в Житомирской и Хмельницкой - по 5 531, в Днепропетровской - 5 118 случая.

3 875 случая выявлено в Черниговской области, 3 875 случаев - в Черкасской, 3 568 случаев - в Запорожской, 3 549 случая - в Сумской, 2 964 случай - в Донецкой, 2 875 случая - в Николаевской, 1 844 случая - в Полтавской, 1 069 случая - в Кировоградской, 1 тыс. случаев - в Херсонской и 938 случая - в Луганской области.

Коронавирус в Украине.

Как сообщали Українськi Новини, 22 сентября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 3 497 до 184 734, количество умерших от заболевания - на 63 человека до 3 705 по сравнению с предыдущими сутками.

По результатам заседания Госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в четверг, с 28 сентября Киев переведен из "оранжевой зоны" эпидемической опасности в "желтую", Тернополь - из "оранжевой" в "красную".

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