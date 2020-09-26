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26 сентября 2020, суббота, 09:35 173 Карта
Жизнь 2020-09-26T09:35:40+03:00
Українські Новини
Сильные дожди, похолодание штормовой ветер: на выходных Украину накроет циклон

Сильные дожди, похолодание штормовой ветер: на выходных Украину накроет циклон

Надежда Комендантова
Погода, Прогноз, Прогноз погоды, Непогода в Украине, погода в Киеве, погода в Украине, Наталка Диденко
Гроза. Фото: pixabay
Гроза. Фото: pixabay

После продолжительного периода преобладания сухого теплого антициклона погода в Украине на выходных совершенно испортится и во многих регионах ожидается сильный штормовой ветер, понижение температуры и сильные дожди.

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

По словам синоптика, в субботу дожди пройдут локально в западных областях Украины, в Одесской области, ночью местами – в Винницкой. Ожидается сильный штормовой юго-восточный ветер. 

"На остальной территории Украина погода еще будет сухой, разве что на Севере уже начнут набегать тучи. Температура воздуха 26 сентября еще побудет высокой, +23 +27 градусов, в западных областях снизится из-за дождей до +19 +23 градусов", - сообщила она.

В воскресенье, 27 сентября, погода испортится практически во всех областях Украины. Ожидается понижение температуры и сильные дожди.

"Атмосферный фронт циклона с кокетливым именем Wicca принесет в воскресенье уже больше дождей. Осадки на протяжении 27 сентября пройдут через всю территорию Украины. Сначала дожди будут идти на Западе, в течение дня они потянутся дальше, через центральную часть, захватят Север, местами Юг, а уже к вечеру или ночи на понедельник дойдут дожди до восточных областей. Удержится 27 сентября в Украине и сильный юго-восточный ветер", - предупредила Диденко. 

В то же время, в большинстве областей сильно упадет температура воздуха. "Температура воздуха в воскресенье составит: на западе +14 +19 градусов, на Севере Украины и в Винницкой области максимально не выше +18 +23 градусов, то есть, похолодает. В большинстве центральных областей +22 +26 градусов, на Востоке Украины +23 +26 градусов. На Юге воскресный воздух прогреется до +23 +26 градусов".

В Киеве в субботу ожидается сильный, до штормовых порывов, ветер юго-восточного направления. Как отмечает Диденко, без дождя, но уже с тучами. Днем воздух прогреется до +25 градусов.

"В воскресенье в столице ожидается дождь, сильный ветер и снижение температуры воздуха до +19 +20 градусов. В Украину постепенно заходит явно другая воздушная масса. Из-за синоптических изменений возможно обострение сердечно-сосудистых недугов, скачки артериального давления, настроения", - отметила Наталка Диденко.

Напомним, синоптики прогнозируют морозы в октябре и снег с "бабьим летом" в ноябре.

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