Воздвижение креста Господня: запреты и традиции праздника, поздравления и открытки

После Рождества Пресвятой Богородицы или Второй Пречистой, в воскресенье, 27 сентября православные и грекокатолики отмечают двунадесятый праздник (один из двенадцати величайших праздников литургического года) — Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. В основу праздника легли как новозаветные события, так и более поздние, относящиеся к истории церкви.

О происхождении праздника, приметах и запретах этого дня расскажут Українські Новини.

История праздника Воздвижение 27 сентября

Воздвижение Креста Господня - один из 12 главных праздников у православных христиан.

Как известно, Господа распяли на кресте. Апостолы сохранили его. Спустя годы после случившегося крест начали искать. И нашли - в 326 году. Чудесную разделили. Одна была отправлена в Константинополь и ее судьба до сих пор точно неизвестна. А вторую часть оставили на горе Голгофе. То есть суть сегодняшнего праздника - обретение креста.

Название праздника же связано с церковными обычаями. В храмах на самом видном месте, в домах у верующих над головой поднимается (воздвигается) крест. И под ним совершаются богослужения и молятся, просят и благодарят, скорбят и радуются.

Как и в другие великие религиозные праздники, на Воздвижение нельзя заниматься тяжелой физической работой и работой по дому. Помимо этого также нельзя:

начинать какие-либо важные новые дела, иначе все пойдет прахом;

есть мясо, рыбу, яйца и молочные продукты, а пищу нужно приправлять только растительным маслом;

ходить в лес;

ругаться и думать о плохом, иначе в жизни не будет счастья;

работать с землей, иначе на будущий год урожай не поспеет.

Что можно делать в этот день

Верующие люди посещают на Воздвижение храмы, чтобы присутствовать на праздничной службе, поклониться Животворящему Кресту Господнему, помолиться за своих близких и за себя.

Если нужно подарить своим крестникам, детям или знакомым крестик, то лучшего времени, чем Воздвижение, для его приобретения не найти. Говорят, что купленный в этот день в храме крестик будет охранять своего владельца, даже если его не носить постоянно.

Очень поощряется в Крестовоздвижение по мере сил и возможностей оказывать поддержку и помощь тем, кто в этом нуждается. Впрочем, благие дела во имя Господне уместны в любое время.

Освящение на Воздвижение нового дома должно принести его жильцам счастье и здоровье, так как в народе считается, что чудотворная сила святой воды и креста в этот день многократно увеличивается.

Традиции празднования Воздвижения

Основные мероприятия в этот день проходят в церквях. Верующие поклоняются кресту, в этот день зачастую проходят крестные ходы.

В церквях, которые строятся, к празднику Воздвижения зачастую приурочивали поднятие крестов.

В этот день верующие соблюдают однодневный пост. Хозяйки заготавливали капусту на зиму: шинковали, засаливали и готовили блюда с капустой.

На Воздвижение есть разные погодные народные приметы. Главные из них:

если сегодняшний день будет ясный, то зима в этом году будет поздней,

если птицы будут улетать в теплые края - ждать морозной и суровой зимы,

если с утра будет резкое похолодание, то весна будет раняя.

Существует также много народных примет, посвященных празднику, а именно:

следует окропить дом освященной в церкви водой, чтобы защитить его от нечистой силы;

в этот день нужно заготавливать капусту на зиму;

брать в дом кошек, чтобы не переводилось счастье;

увидеть в день Воздвижения змею в доме — к большой беде;

по примете, 27 сентября заканчивается бабье лето, и тепла можно уже не ждать;

нужно от чистого сердца давать милостыню, чтобы в жизни не было места неудачам;

если птицы потянулись на юг - скоро будет зима.

Поздравления с Воздвижением 2020

Со светлым праздником поздравлю,

Мы обрели животворящий крест,

Душе так сладко, не лукавлю,

То Господа широкий жест!

Крест на груди теперь мы носим,

Нас бережет от разных бед,

И Бога мы о многом просим,

Добиться чтоб мирских побед!

От мук чтоб сердца откупиться,

Души покой смиренно обрести,

Не уставай, мой друг, молиться,

И Господа о важном попроси!

В светлый, тихий праздник

Воздвижения Креста Господня,

Всем хотим напомнить мы сейчас:

Победил Бог смело преисподнюю,

На кресте Иисус нас спас.

Пусть же жизнь течет спокойно,

Под покровом честного креста,

Чтобы радость и любовь лились рекою,

В добрые и чистые сердца.

Пусть в этот светлый праздник все молитвы будут услышаны, в семьях царит мир и благодать, злые и косые взгляды обходят стороной. Желаю здравия, добрых помыслов и Божьего милосердия вам и вашей семье!

Животворящий Крест Господень

Благословенье нам несет.

Кто верует, тот и свободен,

Его Господь всегда спасет.

Тебе желаю силы духа

Сегодня, в праздник, в день любой,

Любови к ближнему и веры,

Пусть будет Бог всегда с тобой!

С Воздвиженьем Креста Господня!

Пусть будет божья благодать

Всегда — и завтра, и сегодня

Тебя везде сопровождать!

И пусть Господь оберегает

Судьбу от горестей и бед,

И ярче солнца засияет

Любви, надежды, веры свет!

Был Крест воздвигнут сотни лет назад

И стал с тех пор он символом единства

Всех христиан. Пускай и стар, и млад

Избегнут на веку своем бесчинства!

Чтоб каждый избегал грехов всегда

И совершал хорошие деянья!

Чтобы не испытать вам никогда

Тревоги, неудачи и страданья!

Поздравляю с праздником Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. Желаю огромного верного вечного счастья тебе и твоим близким, желаю неутомимой веры и самой светлой надежды, желаю неисчерпаемой любви сердца и непобедимой жажды делать добрые дела. Храни тебя Господь и пусть каждый день в жизни для тебя будет радостным, блаженным.

Как сообщали Українські Новини, в конце августа православные праздновали Успение Пресвятой Богородицы.

Также 11 сентября православные христиане праздновали усекновение главы Иоанна Предтечи.

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