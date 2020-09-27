Воздвижение креста Господня: запреты и традиции праздника, поздравления и открытки

После Рождества Пресвятой Богородицы или Второй Пречистой, в воскресенье, 27 сентября православные и грекокатолики отмечают двунадесятый праздник (один из двенадцати величайших праздников литургического года) — Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. В основу праздника легли как новозаветные события, так и более поздние, относящиеся к истории церкви. О происхождении праздника, приметах и запретах этого дня расскажут Українські Новини. История праздника Воздвижение 27 сентября Воздвижение Креста Господня - один из 12 главных праздников у православных христиан. Как известно, Господа распяли на кресте. Апостолы сохранили его. Спустя годы после случившегося крест начали искать. И нашли - в 326 году. Чудесную разделили. Одна была отправлена в Константинополь и ее судьба до сих пор точно неизвестна. А вторую часть оставили на горе Голгофе. То есть суть сегодняшнего праздника - обретение креста. Название праздника же связано с церковными обычаями. В храмах на самом видном месте, в домах у верующих над головой поднимается (воздвигается) крест. И под ним совершаются богослужения и молятся, просят и благодарят, скорбят и радуются. Как и в другие великие религиозные праздники, на Воздвижение нельзя заниматься тяжелой физической работой и работой по дому. Помимо этого также нельзя: начинать какие-либо важные новые дела, иначе все пойдет прахом; есть мясо, рыбу, яйца и молочные продукты, а пищу нужно приправлять только растительным маслом; ходить в лес; ругаться и думать о плохом, иначе в жизни не будет счастья; работать с землей, иначе на будущий год урожай не поспеет. Что можно делать в этот день Верующие люди посещают на Воздвижение храмы, чтобы присутствовать на праздничной службе, поклониться Животворящему Кресту Господнему, помолиться за своих близких и за себя. Если нужно подарить своим крестникам, детям или знакомым крестик, то лучшего времени, чем Воздвижение, для его приобретения не найти. Говорят, что купленный в этот день в храме крестик будет охранять своего владельца, даже если его не носить постоянно. Очень поощряется в Крестовоздвижение по мере сил и возможностей оказывать поддержку и помощь тем, кто в этом нуждается. Впрочем, благие дела во имя Господне уместны в любое время. Освящение на Воздвижение нового дома должно принести его жильцам счастье и здоровье, так как в народе считается, что чудотворная сила святой воды и креста в этот день многократно увеличивается. Традиции празднования Воздвижения Основные мероприятия в этот день проходят в церквях. Верующие поклоняются кресту, в этот день зачастую проходят крестные ходы. В церквях, которые строятся, к празднику Воздвижения зачастую приурочивали поднятие крестов. В этот день верующие соблюдают однодневный пост. Хозяйки заготавливали капусту на зиму: шинковали, засаливали и готовили блюда с капустой. На Воздвижение есть разные погодные народные приметы. Главные из них: если сегодняшний день будет ясный, то зима в этом году будет поздней, если птицы будут улетать в теплые края - ждать морозной и суровой зимы, если с утра будет резкое похолодание, то весна будет раняя. Существует также много народных примет, посвященных празднику, а именно: следует окропить дом освященной в церкви водой, чтобы защитить его от нечистой силы; в этот день нужно заготавливать капусту на зиму; брать в дом кошек, чтобы не переводилось счастье; увидеть в день Воздвижения змею в доме — к большой беде; по примете, 27 сентября заканчивается бабье лето, и тепла можно уже не ждать; нужно от чистого сердца давать милостыню, чтобы в жизни не было места неудачам; если птицы потянулись на юг - скоро будет зима. Поздравления с Воздвижением 2020 Со светлым праздником поздравлю, Мы обрели животворящий крест, Душе так сладко, не лукавлю, То Господа широкий жест! Крест на груди теперь мы носим, Нас бережет от разных бед, И Бога мы о многом просим, Добиться чтоб мирских побед! От мук чтоб сердца откупиться, Души покой смиренно обрести, Не уставай, мой друг, молиться, И Господа о важном попроси! В светлый, тихий праздникВоздвижения Креста Господня,Всем хотим напомнить мы сейчас:Победил Бог смело преисподнюю,На кресте Иисус нас спас.Пусть же жизнь течет спокойно,Под покровом честного креста,Чтобы радость и любовь лились рекою,В добрые и чистые сердца. Пусть в этот светлый праздник все молитвы будут услышаны, в семьях царит мир и благодать, злые и косые взгляды обходят стороной. Желаю здравия, добрых помыслов и Божьего милосердия вам и вашей семье! Животворящий Крест Господень Благословенье нам несет. Кто верует, тот и свободен, Его Господь всегда спасет. Тебе желаю силы духа Сегодня, в праздник, в день любой, Любови к ближнему и веры, Пусть будет Бог всегда с тобой! С Воздвиженьем Креста Господня!Пусть будет божья благодатьВсегда — и завтра, и сегодняТебя везде сопровождать! И пусть Господь оберегаетСудьбу от горестей и бед,И ярче солнца засияетЛюбви, надежды, веры свет! Был Крест воздвигнут сотни лет назад И стал с тех пор он символом единства Всех христиан. Пускай и стар, и млад Избегнут на веку своем бесчинства! Чтоб каждый избегал грехов всегда И совершал хорошие деянья! Чтобы не испытать вам никогда Тревоги, неудачи и страданья! Поздравляю с праздником Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. Желаю огромного верного вечного счастья тебе и твоим близким, желаю неутомимой веры и самой светлой надежды, желаю неисчерпаемой любви сердца и непобедимой жажды делать добрые дела. Храни тебя Господь и пусть каждый день в жизни для тебя будет радостным, блаженным. Как сообщали Українські Новини, в конце августа православные праздновали Успение Пресвятой Богородицы. Также 11 сентября православные христиане праздновали усекновение главы Иоанна Предтечи.