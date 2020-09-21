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21 сентября 2020, понедельник, 12:01 132
Жизнь 2020-09-21T12:01:24+03:00
Українські Новини
Сегодня христиане празднуют Рождество Пресвятой Богородицы: запреты и приметы

Сегодня христиане празднуют Рождество Пресвятой Богородицы: запреты и приметы

Ольга Фандорина
Богородица, Православный праздник, Рождество Богородицы, Вторая пречистая
Рождество Пресвятой Богородицы. Фото: nezhatin.com.ua
Рождество Пресвятой Богородицы. Фото: nezhatin.com.ua

Сегодня, 21 сентября, православные христиане отмечали Рождество Пресвятой Богородицы или Вторая Пречистая - один из важнейших праздников в православной традиции. Українські Новини расскажут, что можно и что нельзя делать в этот день. 

По библейским легендам, именно в этот день родилась Дева Мария - в галилейском городе Назарет в семье уже немолодых праведников - Анны и Иоакима. У супругов долго не было детей. В те времена у евреев отсутствие детей считалось наказанием Божьим за грехи. Вскоре обоим супругам явился ангел и возвестил о том, что у них будет дочь, через которую людям будет даровано спасение.

Родители Пресвятой Девы выполнили свое обещание: когда Марии исполнилось три года, они отвели ее в Иерусалимский храм, где она находилась до совершеннолетия и была воспитана в чистоте и кротости.

Рождество Богородицы. Фото: ukrkalendar.comРождество Богородицы. Фото: ukrkalendar.com

Что нужно делать в этот день:

Верующие стараются побывать в церкви на службе, помолиться о здоровье близких, детей. Издревле в праздник к Богородице особенно усердно взывали бездетные женщины. Считалось, что именно в этот день можно вымолить у Бога дитя.

А еще на Вторую Пречистую женщины молятся за своих нерожденных детей, прося Богородицу и всех святых дать деткам имена и окрестить их души, чтобы они стали христианами и за них могла просить Бога церковь. 

Чего нельзя делать на Вторую Пречистую:

Запреты касаются в основном домашних дел. Нельзя заниматься уборкой, стирать, гладить, шить. Праздничные блюда лучше приготовить накануне.

На Рождество Богородицы не полагается работать в поле.

Введение в храм Девы Марии. Фото: zolochiv.netВведение в храм Девы Марии. Фото: zolochiv.net

диции праздника Рождества Богородицы:

В Украине в этот день женщины, ждавшие первенца, надевали богатый венок и поднимались с факелами на "Дівич-гору", чтобы помолиться Божией Матери и окончательно попрощаться с символом девичества и беззаботной жизни — венком.

Бездетные же женщины готовили праздничный обед, на который приглашали не только родственников, но и тех, кто нуждался в помощи и внимании, — сирот, вдов, пожилых соседей.

Также женщины шли к водоему с караваем, спеченным из свежемолотой муки.

Также это удачная дата для свадьбы. Считается, что те, кто женятся 21 сентября, проживут вместе счастливую и долгую жизнь. А случайное знакомство, случившееся в этот день, - судьбоносное.

На Рождество Пресвятой Богородицы можно приглашать домой друзей и родню на праздничный обед.  В этот день поста нет, то есть верующим разрешается употреблять любую пищу.

Обязательным считалось приглашение молодых к родителям (тестю и теще) вместе со свекром и свекровью для установления и укрепления добрых отношений.

В это время также убирали на зиму пчелиные улья, собирали лук, заканчивалась уборка хлеба.

Народные приметы на Рождество Богородицы:

  • В этот день работать, убирать, стирать, шить - грех
  • Нельзя ссориться, ругаться и злиться
  • Рождество Богородицы принято встречать у воды. До рассвета наши предки шли к ближайшему водоему, там умывались, так как верили, что это даст красоту и здоровье 
  • Старались одарить милостыней малоимущего, только помощь должна идти от чистого сердца

Как сообщали Українські Новини, в конце августа православные праздновали Успение Пресвятой Богородицы.

Также 11 сентября православные христиане праздновали усекновение главы Иоанна Предтечи.

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