На Донбассе трое воинов ВСУ подорвались на неизвестном устройстве

За минувшие сутки на Донбассе задокументировано три нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

Об этом сообщает штаб ООС.

За прошедшие сутки, 26 сентября, в полосах ответственности наших бригад задокументировано три нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

Так, огневую активность вооруженных формирований Российской Федерации по станковой автоматического гранатомета зафиксировано недалеко от населенного пункта Новолуганское, из стрелкового оружия - у Верхнеторецком. В то же время вблизи Авдеевки в ночное время суток враг провоцировал наших военных одиночными выстрелами из стрелкового оружия и подствольного гранатомета.

Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов среди украинских защитников нет.

К сожалению, в районе населенного пункта Орехово во время передвижения в пределах взводного опорного пункта в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве трое военнослужащих из состава Объединенных сил получили осколочные ранения различной степени тяжести. Защитников Украины оперативно доставили в лечебное учреждение, где им оказана необходимая медицинская помощь.

С начала текущих суток формирования Российской Федерации один раз открывали огонь. Выстрелы из станкового автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и подствольного гранатомета отмечено в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку опытно.

Среди военнослужащих Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Как сообщали Українськi Новини, на Донбассе двое украинских военных получили ранения из-за подрыва на неизвестном устройстве.

Также боевики не нарушали режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил 22 сентября.

Боевики один раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил в четверг, 24 сентября, потерь среди украинских военнослужащих не было.

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