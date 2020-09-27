подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
27 сентября 2020, воскресенье, 09:14 442
Силовые структуры 2020-09-27T09:44:35+03:00
Українські Новини
На Донбассе трое воинов ВСУ подорвались на неизвестном устройстве

На Донбассе трое воинов ВСУ подорвались на неизвестном устройстве

Надежда Комендантова
нарушение перемирия, ООС, Ситуация в зоне ООС, обстрелы в зоне ООС, перемирие-2020
ООС. Фото: nbnews.com.ua
ООС. Фото: nbnews.com.ua

За минувшие сутки на Донбассе задокументировано три нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

Об этом сообщает штаб ООС.

За прошедшие сутки, 26 сентября, в полосах ответственности наших бригад задокументировано три нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

Так, огневую активность вооруженных формирований Российской Федерации по станковой автоматического гранатомета зафиксировано недалеко от населенного пункта Новолуганское, из стрелкового оружия - у Верхнеторецком. В то же время вблизи Авдеевки в ночное время суток враг провоцировал наших военных одиночными выстрелами из стрелкового оружия и подствольного гранатомета.

Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов среди украинских защитников нет.

К сожалению, в районе населенного пункта Орехово во время передвижения в пределах взводного опорного пункта в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве трое военнослужащих из состава Объединенных сил получили осколочные ранения различной степени тяжести. Защитников Украины оперативно доставили в лечебное учреждение, где им оказана необходимая медицинская помощь.

С начала текущих суток формирования Российской Федерации один раз открывали огонь. Выстрелы из станкового автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и подствольного гранатомета отмечено в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку опытно.

Среди военнослужащих Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Как сообщали Українськi Новини, на Донбассе двое украинских военных получили ранения из-за подрыва на неизвестном устройстве.

Также боевики не нарушали режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил 22 сентября.

Боевики один раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил в четверг, 24 сентября, потерь среди украинских военнослужащих не было.

Больше новостей о: нарушение перемирия ООС Ситуация в зоне ООС обстрелы в зоне ООС перемирие-2020

Боевики трижды устраивали провокации на Донбассе. ...
На Донбассе боевики снова устроили провокации, нар...
На Донбассе двое украинских военных ранены из-за п...
На Донбассе ранены двое военных из-за подрыва на н...
Карантин в Украине длится 200 дней: какие ограничения действуют в "коронавирусных" зонах
Курс доллара в Украине может подскочить до 28,5 UAH/USD: эксперт назвал причины
Новости
На Донбассе трое воинов ВСУ подорвались на неизвестном устройстве 09:14
Кто ищет, тот найдет. Три шага к успешному трудоустройству 09:00
Карантин в Украине длится 200 дней: какие ограничения действуют в "коронавирусных" зонах 08:25
Курс доллара в Украине может подскочить до 28,5 UAH/USD: эксперт назвал причины 05:50
Мошенники придумали новую схему кражи денег со счетов: как украинцы могут остаться без средств 05:40
больше новостей
Колл-центр. Фото: пресс-служба ГУ Нацполиции Киева
Звонили с угрозами даже тем, кто не имеет отношения к долгу. В Киеве закрыли два коллекторских "колл-центра" 11:39
Пятую неделю подряд доллар в обменниках продолжает плавно расти 11:39
Сын своего отца. Отец выжившего курсанта попадал в авиакатастрофы трижды 22:13
Накроют сильные дожди и ветер. В последние выходные сентября погода резко испортится 00:00
Как оформить автоматическое начисление пенсии не выходя из дома: В ПФУ назвали алгоритм действий 05:30
больше новостей
Колл-центр. Фото: пресс-служба ГУ Нацполиции Киева
Звонили с угрозами даже тем, кто не имеет отношения к долгу. В Киеве закрыли два коллекторских "колл-центра" 11:39
Немецкие инвесторы обратились к председателю СБУ Баканову по ситуации с ООО "Капитал-Агроинвест" 18:42
Сын своего отца. Отец выжившего курсанта попадал в авиакатастрофы трижды 22:13
В Евросоюзе Зеленскому заявили, что они - не благотворительная организация и не банкомат 19:58
Курсанты, которые погибли в аварии в Чугуеве. Коллаж: РБК-Украина
В сети появились фото курсантов, погибших при падении самолета в Чугуеве 12:53
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok