В Альпах неожиданно рано выпал снег: местами намело до 30 сантиметров

Об этом пишет DW со ссылкой на метеорологическую службу швейцарской телерадиокомпании SRF (SRF Meteo).



Сообщается, что в общине Монтана в кантоне Вале выпали рекордные для этого населенного пункта и времени года 25 сантиметров снега. А в известном на весь мир горном городке Давос в кантоне Граубюнден зафиксировано 26 сантиметров снежного покрова.



Снег выпал также и в австрийской части Альп. Как сообщил австрийский Центральный институт метеорологии и геодинамики (ZAMG), на метеостанции в Бишофсхофене на высоте 550 метров было зафиксировано два сантиметра первого в этом сезоне снега. В общине Варт в горном массиве Арльберг на высоте 1487 метров зафиксировали 25 сантиметров снега, а на плато Фойеркогель на высоте 1618 метров выпало 30 сантиметров снега.





