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  • В Альпах неожиданно рано выпал снег: местами намело до 30 сантиметров
26 сентября 2020, суббота, 22:45 434
Мир 2020-09-26T23:15:08+03:00
Українські Новини
В Альпах неожиданно рано выпал снег: местами намело до 30 сантиметров

В Альпах неожиданно рано выпал снег: местами намело до 30 сантиметров

Валерия Драгомирова
Альпы, Снег, Снег в Альпах
Снеговик. Фото: Twitter/@srfmeteo
Снеговик. Фото: Twitter/@srfmeteo

В то время, как в Украину пришли дожди с грозами, резкое снижение температуры и обильные осадки привели к неожиданно раннему приходу зимней погоды в отдельных альпийских районах Швейцарии и Австрии.

Об этом пишет DW со ссылкой на метеорологическую службу швейцарской телерадиокомпании SRF (SRF Meteo). 

Сообщается, что в общине Монтана в кантоне Вале выпали рекордные для этого населенного пункта и времени года 25 сантиметров снега. А в известном на весь мир горном городке Давос в кантоне Граубюнден зафиксировано 26 сантиметров снежного покрова.

Снег выпал также и в австрийской части Альп. Как сообщил австрийский Центральный институт метеорологии и геодинамики (ZAMG), на метеостанции в Бишофсхофене на высоте 550 метров было зафиксировано два сантиметра первого в этом сезоне снега. В общине Варт в горном массиве Арльберг на высоте 1487 метров зафиксировали 25 сантиметров снега, а на плато Фойеркогель на высоте 1618 метров выпало 30 сантиметров снега.



Как сообщали Українські Новини, синоптик предупредил о погодных аномалиях осенью

Кроме того, синоптик спрогнозировал, когда в Украине ударят морозы и пойдет снег

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