Прогноз погоды: Украину накроют дожди с грозами, местами град

В последние выходные сентября погода резко испортится, так, 27 сентября в Киеве облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем умеренные дожди, местами грозы, ветер юго-восточный, 7-12 м\/с, порывы 15-20 м\/с, Температура ночью +14...+16 градусов, днем +19...+21 градусов. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На Западе облачно с пояснениями, сильные дожди, местами грозы, в отдельных районах град, ветер юго-восточный, 7-12 м\/с, порывы 15-20 м\/с, температура ночью +11...+16 градусов, днем +13...+19 градусов. В Карпатах сильные дожди, температура ночью и днем +2...+7 градусов. На курортах Карпат сильные дожди, температура в Моршине, Трускавце и Сваляве ночью +10...+12 градусов, днем +13...+15 градусов. На Севере Украины облачно с пояснениями, ночью без осадков, днем умеренные дожди, местами грозы и град, ветер юго-восточный, 7-12 м\/с, порывы 15-20 м\/с, температура ночью +11..+16 градусов, днем +16..+21 градусов. В центральных областях облачно с пояснениями, ночью без осадков, днем умеренные дожди, местами грозы и град, ветер юго-восточный, 7-12 м\/с, порывы 15-20 м\/с, температура ночью +11...+16 градусов, днем +21...+26 градусов. На Востоке Украины облачно с пояснениями, ночью без осадков, днем также умеренные дожди, местами грозы и град, ветер юго-восточный, 7-12 м\/с, порывы 15-20 м\/с, температура ночью +11..+16 градусов, днем +21...+26 градусов. На Юге Украины облачно с пояснениями, ночью также без осадков, днем умеренные дожди, местами грозы и град, ветер юго-восточный, 7-12 м\/с, порывы 15-20 м\/с, температура ночью +14...+19 градусов, днем +21...+26 градусов. В Крыму облачно с пояснениями, ночью без осадков, днем умеренные дожди, днем местами грозы, днем в отдельных районах град, ветер юго-восточный, 7-12 м\/с, порывы 15-20 м\/с, температура воздуха ночью +14...+19 градусов, днем +21...+26 градусов. В Ялте без осадков, температура ночью +17...+19 градусов, днем +24..+26 градусов. 26 сентября в 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла +18...+21, Днепре в пределах Киева +17 градусов. Погода. Карта: Укргидрометцентр Как сообщали Українські Новини, синоптик предупредил о погодных аномалиях осенью. Кроме того, на выходных Украину накроет циклон.