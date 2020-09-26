Прогноз погоды: Украину накроют дожди с грозами, местами град

В последние выходные сентября погода резко испортится, так, 27 сентября в Киеве облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем ​​умеренные дожди, местами грозы, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, Температура ночью +14...+16 градусов, днем +​​19...+21 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На Западе облачно с пояснениями, сильные дожди, местами грозы, в отдельных районах град, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, температура ночью +11...+16 градусов, днем +​​13...+19 градусов.

В Карпатах сильные дожди, температура ночью и днем +2...+7 градусов.

На курортах Карпат сильные дожди, температура в Моршине, Трускавце и Сваляве ночью +10...+12 градусов, днем +​​13...+15 градусов.

На Севере Украины облачно с пояснениями, ночью без осадков, днем ​​умеренные дожди, местами грозы и град, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, температура ночью +11..+16 градусов, днем ​+​16..+21 градусов.

В центральных областях облачно с пояснениями, ночью без осадков, днем ​​умеренные дожди, местами грозы и град, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, температура ночью +11...+16 градусов, днем +21...+26 градусов.

На Востоке Украины облачно с пояснениями, ночью без осадков, днем ​​также умеренные дожди, местами грозы и град, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, температура ночью +11..+16 градусов, днем ​​+21...+26 градусов.

На Юге Украины облачно с пояснениями, ночью также без осадков, днем ​​умеренные дожди, местами грозы и град, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, температура ночью +14...+19 градусов, днем ​+​21...+26 градусов.

В Крыму облачно с пояснениями, ночью без осадков, днем ​​умеренные дожди, днем местами грозы, днем ​​в отдельных районах град, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, температура воздуха ночью +14...+19 градусов, днем +​​21...+26 градусов.

В Ялте без осадков, температура ночью +17...+19 градусов, днем +​​24..+26 градусов.

26 сентября в 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла +18...+21, Днепре в пределах Киева +17 градусов.

Погода. Карта: Укргидрометцентр

Как сообщали Українські Новини, синоптик предупредил о погодных аномалиях осенью.



Кроме того, на выходных Украину накроет циклон.

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