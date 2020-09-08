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  • Доля контрабандных сигарет в Украине в 2020 году достигла 6%, ущерб за предыдущие три года – 8,5 млрд грн
08 сентября 2020, вторник, 15:46 717
Политика 2020-09-08T16:45:02+03:00
Українські Новини
Доля контрабандных сигарет в Украине в 2020 году достигла 6%, ущерб за предыдущие три года – 8,5 млрд грн

Доля контрабандных сигарет в Украине в 2020 году достигла 6%, ущерб за предыдущие три года – 8,5 млрд грн

Анна Рудык
Иллюстрация «Ні контрабанді»
Иллюстрация «Ні контрабанді»

Государственная пограничная служба фиксирует увеличение количества попыток незаконного перемещения товаров через государственную границу в 2020 году, и сигареты – основной контрабандный товар. Производитель сигарет компания JTI Украина называет главной причиной роста контрабанды внеплановый рост акцизных налогов, отсутствие уголовной ответственности за контрабанду и невыполнение плана по борьбе с ней. Об этом сообщает "Экономическая правда".

Как отмечает издание, подписав Соглашение об ассоциации с ЕС, Украина взяла на себя обязательство в течение 8 лет повысить ставки акцизного налога на сигареты до европейского уровня.

"Легальные сигареты последние годы растут в цене, однако нелегальные - всегда дешевле легальных, и они представляют угрозу для законных производителей сигарет. 75-80% стоимости пачки легальных сигарет - это налоги. В стране, в которую поступает контрабанда, налоги не уплачиваются. Поэтому такие сигареты дешевле, и конкурировать с ними легальным компаниям слишком сложно", - отмечает издание.

Кроме того, с 2012 года в Украине контрабанда была декриминализирована. По данным сайта "Ні контрабанді", созданного при поддержке JTI Украина, административные меры – штрафы – не способствуют снижению контрабанды, а наоборот, так как риски для преступников минимальны.

Согласно последним исследованиям компании Kantar TNS, нелегальный рынок сигарет только в начале текущего года составлял почти 6% рынка, а в 2019 – 6,6%, что привело к недополучению сборов в бюджет Украины в размере 4,7 млрд грн. А с 2017 по 2019 год, по данным сайта "Ні контрабанді", потери составили 8,5 млрд грн.

Три года назад правительство утвердило Стратегию борьбы с нелегальной торговлей сигаретами. Однако план, в котором прописаны конкретные действия, ответственные органы и сроки, был принят только в этом году. Но он не выполняется.

Гинтаутас Диргела, директор по корпоративным вопросам JTI УкраинГинтаутас Диргела, директор по корпоративным вопросам JTI Украина

"Опыт стран ЕС показывает, что как только доля рынка нелегальной торговли достигает 10% и выше, бороться с контрабандой становится очень трудно", - заявил Гинтаутас Диргела, директор по корпоративным вопросам JTI Украина.

Кроме того, как отмечает Диргела, если план повышения акцизов не менять каждый год, то это дает бизнесу возможность планировать свою деятельность, а для потребителей не создает шокового эффекта, который мог бы подтолкнуть их покупать нелегальные сигареты. 

"В противном случае потери будут нести и легальные производители, и государство", - заявил представитель JTI Украина.

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