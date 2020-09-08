Доля контрабандных сигарет в Украине в 2020 году достигла 6%, ущерб за предыдущие три года – 8,5 млрд грн

Государственная пограничная служба фиксирует увеличение количества попыток незаконного перемещения товаров через государственную границу в 2020 году, и сигареты – основной контрабандный товар. Производитель сигарет компания JTI Украина называет главной причиной роста контрабанды внеплановый рост акцизных налогов, отсутствие уголовной ответственности за контрабанду и невыполнение плана по борьбе с ней. Об этом сообщает "Экономическая правда".

Как отмечает издание, подписав Соглашение об ассоциации с ЕС, Украина взяла на себя обязательство в течение 8 лет повысить ставки акцизного налога на сигареты до европейского уровня.

"Легальные сигареты последние годы растут в цене, однако нелегальные - всегда дешевле легальных, и они представляют угрозу для законных производителей сигарет. 75-80% стоимости пачки легальных сигарет - это налоги. В стране, в которую поступает контрабанда, налоги не уплачиваются. Поэтому такие сигареты дешевле, и конкурировать с ними легальным компаниям слишком сложно", - отмечает издание.

Кроме того, с 2012 года в Украине контрабанда была декриминализирована. По данным сайта "Ні контрабанді", созданного при поддержке JTI Украина, административные меры – штрафы – не способствуют снижению контрабанды, а наоборот, так как риски для преступников минимальны.

Согласно последним исследованиям компании Kantar TNS, нелегальный рынок сигарет только в начале текущего года составлял почти 6% рынка, а в 2019 – 6,6%, что привело к недополучению сборов в бюджет Украины в размере 4,7 млрд грн. А с 2017 по 2019 год, по данным сайта "Ні контрабанді", потери составили 8,5 млрд грн.

Три года назад правительство утвердило Стратегию борьбы с нелегальной торговлей сигаретами. Однако план, в котором прописаны конкретные действия, ответственные органы и сроки, был принят только в этом году. Но он не выполняется.

Гинтаутас Диргела, директор по корпоративным вопросам JTI Украина

"Опыт стран ЕС показывает, что как только доля рынка нелегальной торговли достигает 10% и выше, бороться с контрабандой становится очень трудно", - заявил Гинтаутас Диргела, директор по корпоративным вопросам JTI Украина.

Кроме того, как отмечает Диргела, если план повышения акцизов не менять каждый год, то это дает бизнесу возможность планировать свою деятельность, а для потребителей не создает шокового эффекта, который мог бы подтолкнуть их покупать нелегальные сигареты.

"В противном случае потери будут нести и легальные производители, и государство", - заявил представитель JTI Украина.

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