Накроют сильные дожди и ветер. В последние выходные сентября погода резко испортится

26 сентября в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15 градусов, днем +24…+26 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью местами, днем в большинстве областей дождь, в Закарпатье и Прикарпатье сильные дожди, грозы, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +10…+16 градусов, днем +19…+26 градусов.

В Карпатах дождь, днем сильный дождь, температура ночью +8…+13 градусов, днем +16…+21 градус.

В Моршине ночью без осадков, днем сильный дождь, температура ночью +11…+13 градусов, днем +20…+22 градуса.

В Трускавце ночью без осадков, днем сильный дождь, температура ночью +11…+13 градусов, днем +20…+22 градуса.

В Сваляве дождь, днем сильный дождь, температура ночью +15…+17 градусов, днем +18…+20 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9…+15 градусов, днем +23…+28 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9…+15 градусов, днем +23…+29 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8…+15 градусов, днем +23…+29 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10…+17 градусов, днем +24…+29 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, днем +22…+27 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +13…+15 градусов, днем +25…+27 градусов.

25 сентября на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +18…+22 градуса, в Днепре возле Киева +17 градусов.

Как сообщали Українські Новини, в октябре украинцев ждет дополнительный день отдыха.

Также синоптики прогнозировали первые заморозки в Украине только в конце октября.

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