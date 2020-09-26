подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
26 сентября 2020, суббота, 00:00 1990
Общество 2020-09-26T00:30:01+03:00
Українські Новини
Накроют сильные дожди и ветер. В последние выходные сентября погода резко испортится

Накроют сильные дожди и ветер. В последние выходные сентября погода резко испортится

Анна Рудык
Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Карпатах, погода в Одессе
Дождь. Фото: freepick
Дождь. Фото: freepick

26 сентября в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15 градусов, днем +24…+26 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью местами, днем в большинстве областей дождь, в Закарпатье и Прикарпатье сильные дожди, грозы, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +10…+16 градусов, днем +19…+26 градусов.

В Карпатах дождь, днем сильный дождь, температура ночью +8…+13 градусов, днем +16…+21 градус.

В Моршине ночью без осадков, днем сильный дождь, температура ночью +11…+13 градусов, днем +20…+22 градуса.

В Трускавце ночью без осадков, днем сильный дождь, температура ночью +11…+13 градусов, днем +20…+22 градуса.

В Сваляве дождь, днем сильный дождь, температура ночью +15…+17 градусов, днем +18…+20 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9…+15 градусов, днем +23…+28 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9…+15 градусов, днем +23…+29 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8…+15 градусов, днем +23…+29 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10…+17 градусов, днем +24…+29 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, днем +22…+27 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +13…+15 градусов, днем +25…+27 градусов.

25 сентября на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +18…+22 градуса, в Днепре возле Киева +17 градусов.

Как сообщали Українські Новини, в октябре украинцев ждет дополнительный день отдыха.

Также синоптики прогнозировали первые заморозки в Украине только в конце октября.

Больше новостей о: Прогноз погоды погода в Киеве погода в Карпатах погода в Одессе

Летнюю жару местами испортят дожди. Прогноз погоды...
Жара накроет почти все области, но местами вместе ...
Конвертопланы над Киевом, тайная инаугурация Лукаш...
Из-за тумана видимость на дорогах снизится до 20 м...
Найдены тела 22 погибших в авиакатастрофе под Харьковом, поиски продолжаются
Зеленский завтра вылетает в Харьков из-за аварии под Чугуевом
Новости
Накроют сильные дожди и ветер. В последние выходные сентября погода резко испортится 00:00
Найдены тела 22 погибших в авиакатастрофе под Харьковом, поиски продолжаются 23:51
В Италии произошел новый всплеск COVID-19 23:37
Зеленский завтра вылетает в Харьков из-за аварии под Чугуевом 23:22
Самолет с курсантами разбился при посадке: он проводил учебный полет 22:52
больше новостей
У украинцев могут высчитать половину пенсии: в ПФУ назвали причины 05:20 Инфографика
Тарифы на коммуналку вырастут с 1 октября: сколько украинцы будут платить за свет и воду 05:40
Украинцам не рекомендуют вкладывать все сбережения в доллары или евро: в чем хранить деньги 05:30
Колл-центр. Фото: пресс-служба ГУ Нацполиции Киева
Звонили с угрозами даже тем, кто не имеет отношения к долгу. В Киеве закрыли два коллекторских "колл-центра" 11:39
Доллар немного подешевел: официальный курс валют от НБУ 05:15
больше новостей
Тарифы на коммуналку вырастут с 1 октября: сколько украинцы будут платить за свет и воду 05:40
У украинцев могут высчитать половину пенсии: в ПФУ назвали причины 05:20 Инфографика
Колл-центр. Фото: пресс-служба ГУ Нацполиции Киева
Звонили с угрозами даже тем, кто не имеет отношения к долгу. В Киеве закрыли два коллекторских "колл-центра" 11:39
Украинцам не рекомендуют вкладывать все сбережения в доллары или евро: в чем хранить деньги 05:30
В Евросоюзе Зеленскому заявили, что они - не благотворительная организация и не банкомат 19:58
больше новостей
Самолет с курсантами разбился при посадке: он проводил учебный полет
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok