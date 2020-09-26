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26 сентября 2020, суббота, 17:18 537
Общество 2020-09-26T17:45:01+03:00
Українські Новини
Появились фото с места крушения самолета АН-26 под Чугуевом и видео падения самолета

Появились фото с места крушения самолета АН-26 под Чугуевом и видео падения самолета

Ольга Фандорина
Крушение, Крушение самолета, авиакатастрофа под Чугуевом, авиакатастрофа под Харьковом

В сети опубликовали фотографии с места трагической авиакатастрофы самолета Ан-26, снятые с высоты птичьего полета. 

Снимки разместил телеканал "Украина 24" в своем Телеграме. Также и заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко опубликовал последние секунды полета борта Ан-26, который рухнул в районе населенного пункта Чугуево в Харьковской области, в Facebook.

Видеокамера, установленная на одном из высотных зданий в городе Чугуеве засняла последние секунды трагически оборвавшегося полёта АН -26 Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Также Геращенко уточнил, что это видео должно помочь следователям понять, что произошло с бортом после того, как командир сообщил об отказе левого двигателя.

Как сообщается, в данный момент продолжается инспекция последствий катастрофы и расследование ее причин. 

Фото с места крушения. Украина 24 в Телеграме

Фото с места крушения. Украина 24 в Телеграме

Фото с места крушения. Украина 24 в Телеграме

Фото с места крушения. Украина 24 в Телеграме

Фото с места крушения. Украина 24 в Телеграме

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский объявил 26 сентября днем ​​траура в Украине в связи с падением самолета Ан-26 Вооруженых сил.

МВД ранее сообщало, что на борту находилось 28 человек. Позже стало известно, что одного курсанта в последний момент не пустили на борт самолета.

Тем временем, в Минобороны назвали предварительную причину катастрофы АН-26.

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