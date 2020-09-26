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26 сентября 2020, суббота, 16:42 34
Общество 2020-09-26T16:45:01+03:00
Українські Новини
На западе Украины людей предупредили о селевых потоках из-за сильных дождей

На западе Украины людей предупредили о селевых потоках из-за сильных дождей

Ольга Фандорина
Карпаты, Непогода, Сель, Селевые потоки, Сильные дожди
Карпаты. Фото: facebook.com/lavyny.official
Карпаты. Фото: facebook.com/lavyny.official

В ближайшие дни на территории Украины ожидаются значительные дожди, в результате чего в водоемах может подняться уровень воды. Об этом в субботу, 26 сентября, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, 27-28 сентября, в связи с ожидаемыми значительными дождями, местами сильными ливнями, на реках Карпатского региона ожидаются повышение уровней воды на 0,3-1,5 м", - говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что при сильных ливнях в горных районах возможно формирование значительного склонного стока и локальных селевых потоков. 

26 сентября в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15 градусов, днем +24…+26 градусов.

Как сообщали Українські Новини, на самых интересных и туристических объектах украинских Карпат инфраструктура оказалась не готова к наплыву туристов - так, на Синевире, Шипоте, водопаде Каменка и возле крепости Тустань машины выстраивались в очереди, чтобы подъехать ближе.

Кроме того, длинные пробки в Карпатах были на День Независимости.

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