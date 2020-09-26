В Україні новий "коронавірусний" антирекорд: 3833 випадки і 76 смертей за добу

25 вересня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 3 833 до 195 504, кількість тих, хто помер від захворювання, - на 76 осіб до 3 903 порівняно з попередньою добою, при цьому за добу кількість нових випадків захворювання збільшилася на 7,5%, нових летальних випадків - на 8,5%.

Про це йдеться у повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 26 вересня в Україні зареєстровано 195 504 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 3 833 - летальні, 86 837 осіб одужали.

За добу зафіксовано 3 833 нових випадків захворювання, одужали 1 740 людей, померли 76 осіб.

Таким чином, 25 вересня показник нових хворих за добу був вищим, ніж тих, хто одужав, - 3 833 проти 1 740.

Кількість активних хворих (хворі без урахування тих, хто одужав і помер) на ранок 26 вересня становила 104 728 осіб, що на 1,9% більше порівняно з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано у Києві (21 492), Львівській (19 636) та Харківській областях (16 870).

У Чернівецькій області зафіксовано 13 902 випадки COVID-19, в Івано-Франківській - 13 212 випадків, у Тернопільській - 12 863, в Одеській - 12 734, у Рівненській - 11 928, в Закарпатській - 9 580, у Київській - 8 571, у Волинській - 7 500, у Вінницькій - 5 784, у Житомирській та Хмельницькій - по 5 531, у Дніпропетровській - 5 118 випадків.

3 875 випадків виявлено у Чернігівській області, 3 875 випадків - у Черкаській, 3 568 випадків - у Запорізькій, 3 549 випадків - у Сумській, 2 964 випадки - у Донецькій, 2 875 випадків - у Миколаївській, 1 844 випадки - у Полтавській, 1 069 випадків - у Кіровоградській, 1 тис. випадків - у Херсонській та 938 випадків - у Луганській області.

Коронавирус в Украине.

Як повідомляли Українськi Новини, 22 вересня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 3 497 до 184 734, кількість тих, хто помер від захворювання, - на 63 людини до 3 705 порівняно з попередньою добою.

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