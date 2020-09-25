Самолет с курсантами разбился при посадке: он проводил учебный полет

Самолет разбился под Чугуевом в Харьковской области, когда заходил на посадку. Об этом заявил Гражданский воздушный патруль области. Об этом сообщает 057.

"Разбился военный транспортный самолёт Ан-26. Он заходил на посадку и просто "вошел" в землю. Никто из него не катапультировался", - цитирует портал заявление санавиации.

Telegram-канал Klymenko Time пишет о двух госпитализированных.

"Местная скорая забрала двух человек, у которых на теле более 90% ожогов. Об этом сообщает директор Центра медицины катастроф Виктор Забашту. Известно, что на борту разбившегося самолета присутствовали 2 курсанта и 3 офицера Минобороны", - сообщил портал.

Как сообщали Українські Новини, в городе Чугуеве Харьковской области разбился самолет с курсантами ВСУ. В результате падения возник пожар, погибли 20 человек. Об этом заявили в МВД Украины.

Создается государственная комиссия для выяснения всех обстоятельств и причин этой катастрофы. На месте продолжаются поисково-спасательные работы.

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