подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
  • Новости
  • Политика
  • Самолет с курсантами разбился при посадке: он проводил учебный полет
25 сентября 2020, пятница, 22:52 434
Политика 2020-09-25T23:00:01+03:00
Українські Новини
Самолет с курсантами разбился при посадке: он проводил учебный полет

Самолет с курсантами разбился при посадке: он проводил учебный полет

Ольга Фандорина
Самолет, ВСУ, Крушение самолета, Курсанты, Военный самолет
Сгоревший самолет. Фото: Антон Геращенко
Сгоревший самолет. Фото: Антон Геращенко

Самолет разбился под Чугуевом в Харьковской области, когда заходил на посадку. Об этом заявил Гражданский воздушный патруль области. Об этом сообщает 057.

"Разбился военный транспортный самолёт Ан-26. Он заходил на посадку и просто "вошел" в землю. Никто из него не катапультировался", - цитирует портал заявление санавиации.

Telegram-канал Klymenko Time пишет о двух госпитализированных.

"Местная скорая забрала двух человек, у которых на теле более 90% ожогов. Об этом сообщает директор Центра медицины катастроф Виктор Забашту. Известно, что на борту разбившегося самолета присутствовали 2 курсанта и 3 офицера Минобороны", - сообщил портал.

Как сообщали Українські Новини, в городе Чугуеве Харьковской области разбился самолет с курсантами ВСУ. В результате падения возник пожар, погибли 20 человек. Об этом заявили в МВД Украины.

Создается государственная комиссия для выяснения всех обстоятельств и причин этой катастрофы. На месте продолжаются поисково-спасательные работы.

Больше новостей о: Самолет ВСУ Крушение самолета Курсанты Военный самолет

В крушении военного самолета в Харьковской области...
Под Харьковом разбился военный самолет с курсантам...
В Житомирской области разбился дельтаплан, обрабат...
В Киеве пьяный майор сбил трех курсанток. Девушек ...
Под Харьковом разбился военный самолет с курсантами: есть выжившие
Разумков не поддерживает законопроект "О медиа" в нынешней редакции
Новости
Самолет с курсантами разбился при посадке: он проводил учебный полет 22:52
Из-за проблем с дыханием госпитализирован король Норвегии Харальд V 22:26
В крушении военного самолета в Харьковской области погибли 20 курсантов 22:26
Под Харьковом разбился военный самолет с курсантами: есть выжившие 22:05
На оккупированных территориях Донбасса удерживаются 235 украинцев, — Денисова 21:42
больше новостей
У украинцев могут высчитать половину пенсии: в ПФУ назвали причины 05:20 Инфографика
Украинцам не рекомендуют вкладывать все сбережения в доллары или евро: в чем хранить деньги 05:30
Тарифы на коммуналку вырастут с 1 октября: сколько украинцы будут платить за свет и воду 05:40
Доллар немного подешевел: официальный курс валют от НБУ 05:15
Колл-центр. Фото: пресс-служба ГУ Нацполиции Киева
Звонили с угрозами даже тем, кто не имеет отношения к долгу. В Киеве закрыли два коллекторских "колл-центра" 11:39
больше новостей
Тарифы на коммуналку вырастут с 1 октября: сколько украинцы будут платить за свет и воду 05:40
У украинцев могут высчитать половину пенсии: в ПФУ назвали причины 05:20 Инфографика
Колл-центр. Фото: пресс-служба ГУ Нацполиции Киева
Звонили с угрозами даже тем, кто не имеет отношения к долгу. В Киеве закрыли два коллекторских "колл-центра" 11:39
Украинцам не рекомендуют вкладывать все сбережения в доллары или евро: в чем хранить деньги 05:30
В Евросоюзе Зеленскому заявили, что они - не благотворительная организация и не банкомат 19:58
больше новостей
Военным на Донбассе выплатят дополнительные деньги: за сдерживание агрессии России
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok