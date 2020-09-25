На оккупированных территориях Донбасса удерживаются 235 украинцев, — Денисова

В то время, как Кравчук требует от ОРДЛО обеспечить Красному Кресту доступ к пленным украинцам, на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей незаконно удерживаются 235 граждан Украины.

Об этом уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова написала в своем Telegram-канале по результатам встречи с политическим советником посольства США в Украине Дэвидом Геренбеком, передают Українськi Новини.

"...Сейчас Российской Федерацией по политическим мотивам преследуются 134 гражданина Украины. 112 незаконно содержатся в местах лишения свободы на территории России и временно оккупированного Крыма. 235 наших сограждан находятся в плену на территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей", - написал она.

Денисова отметила, что ее командой осуществляется системная работа, направленная на защиту прав всех пленных и скорейшее их освобождение.

Как сообщали Українськi Новини, 16 сентября Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия) в ходе очередного заседания обсудила вопросы подготовки к следующему этапу освобождения удерживаемых лиц по принципу "всех на всех".

Ранее Ермак заявил, что на Донбассе может состояться обмен пленными по формуле "100 на 100".

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