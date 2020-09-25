В Польше второй день подряд рекорд заболевших коронавирусом

В Польше ужесточат карантин с понедельника, так как за сутки зарегистрировали почти 1600 заражений коронавирусом, что является новым рекордом.

Такие данные обнародовало Министерство здравоохранения Польши, пишет "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

За последние сутки в стране подтвердили 1587 случаев Covid-19 – больше всего с начала эпидемии. Вчерашний показатель, также рекордный, составил 1136 новых больных. Перед этим страна впервые пересекла отметку в 1000 случаев 19 сентября.

Умерли за сутки 23 больных - также больше всего с начала эпидемии.

Если раньше львиная доля новых случаев регистрировалась в Силезском воеводстве, в последнее время на первые места вышли Мазовецкое и Малопольское - 295 и 241 заражений за прошедшие сутки. Следующие - Куявско-Поморское со 162 случаями, Поморское с 128 случаями и Силезское из 126 случаями.

Общее количество подтвержденных заражений в Польше достигло 84 396, а погибших от вируса - 2392. Население Польши - около 38 млн человек.

Как сообщали Українські Новини, в Польше представили первую в мире "эффективную" вакцину от коронавируса.



Тем временем украинские заробитчане массово возвращаются в Польшу.

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