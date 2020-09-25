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25 сентября 2020, пятница, 15:52 81
Транспорт 2020-09-25T15:54:05+03:00
Українські Новини
Зеленский анонсировал строительство нового аэропорта в Закарпатской области

Зеленский анонсировал строительство нового аэропорта в Закарпатской области

Валерия Драгомирова
Владимир Зеленский, строительство аэропорта, Аэропорт на Закарпатье
Аэропорт. Фото: pixabay
Аэропорт. Фото: pixabay

Президент Владимир Зеленский, который ранее прокомментировал посадку в полтавском аэропорту, анонсировал строительство нового международного аэропорта в Закарпатской области до 2024 года.

Об этом он сообщил на брифинге в ходе рабочей поездки на Закарпатье, передают Українськi Новини.

"Почти 4 года не работал Ужгородский аэропорт. Нам надо было быстро запустить этот процесс, хотя он был сложный. Благодарю Президента Словацкой Республики, что мы подписали это важное соглашение. Мы решили вопрос сегодняшнего дня, чтобы уже работал аэропорт. Мы планируем обновление этого аэропорта в любом случае, чтобы он был нормальный, современный и жизнедеятельный", - сказал он.

В то же время Зеленский добавил, что из-за географического расположения аэропорта на его месте невозможно создать большой авиационный хаб или удлинить взлетно-посадочную полосу.

"Поэтому мы будем строить фундаментальный международный современный аэропорт на Закарпатье. Где он будет? У нас есть три варианта. Мы уже закладываем деньги в бюджет следующего года, чтобы были сделаны начальные работы по строительству этого аэропорта. Я думаю, что за 2-3 года мы построим новый аэропорт", - сказал он.

При этом он отметил, что до строительства нового аэропорта у людей есть возможность путешествовать из Ужгорода по Украине и миру.

Как сообщали Українськi Новини, 24 сентября Украина и Словакия подписали договор для возобновления полноценного выполнения полетов из международного аэропорта "Ужгород" (Закарпатская область).

Тем временем за 8 месяцев аэропорт "Борисполь" сократил пассажиропоток на 64,9% до 3,5 млн пассажиров. 

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