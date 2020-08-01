В Украине за 2 года стоимость алкогольных напитков выросла до 20%

В Украине, по данным Государственной службы статистики, стоимость водки увеличилась на 12%. Об этом сообщает издание agronews.ua, передают Українські Новини.

Цена за бутылку водки объемом 0,5 литров в июне этого года составляла в среднем 92,13 гривен, в то время как в июне прошлого года – 81,9 гривен.

Стоимость столового вина отечественного производства также выросла на 11%. В июне этого года бутылка вина объемом 0,75 литра стоила в среднем 67,1 гривну, тогда как в июне 2018 – 60,4 гривен.

Кроме того, выросло в цене пиво украинского производства – на 20,6%, до 17,5 гривен за бутылку напитка объемом 0,5 литра.

Ранее Українські Новини сообщали, в Украине по состоянию на 14 июля стоимость помидор в полтора раза дешевле, чем огурцов.

Стоимость ранних арбузов на рынке начали резко снижаются, но дороже, чем в середине июля 2019 года.

Ранний сорт яблок в Украине начали продавать по высоким ценам. Первые яблоки сортов "Белый Налив" и "Эрли Женева" продавцы крупнейшего в Западной Украине оптового рынка "Шувар" предлагали по 15-25 грн/кг в зависимости от калибра.