В интернете можно купить фейковые справки о прохождении ПЦР-теста. Их продавцами займется полиция

В интернете можно купить поддельные справки о прохождении ПЦР-тестов на коронавирус, но министр здравоохранения Степанов надеется, что продажей фальсифицированных справок займутся правоохранительные органы.

Об этом он заявил на брифинге, сообщает телеграм-канал "Коронавірус_інфо".

"Правоохранительные органы должны обратить внимание на случаи фальсификации справок о прохождении ПЦР-тестирование и факты их продажи через сеть интернет", - сказал Степанов.

Он надеется, что продавцов фальшивых справок быстро найдут.

Как сообщали Українські Новини, 24 сентября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 3 565 до 191 671, количество умерших от заболевания - на 70 человек до 3 827 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев заболевания увеличилось на 5,7%, новых летальных случаев - на 34,6%.

В то же время министр здравоохранения рассчитывает увеличить количество тестирований на коронавирус методом полимеразной цепной реакции до 50 тыс. в сутки.

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