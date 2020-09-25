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25 сентября 2020, пятница, 10:50 97
Силовые структуры 2020-09-25T12:30:04+03:00
Українські Новини
В ВСУ коронавирусом заболели 40 человек за прошедшие сутки

В ВСУ коронавирусом заболели 40 человек за прошедшие сутки

Елизавета Драбкина
Вооруженные силы, Армия, ВСУ, Коронавирус
Вооруженные силы. Фото: flickr.com/ministryofdefenceua
Вооруженные силы. Фото: flickr.com/ministryofdefenceua

В Вооруженных силах коронавирусом болеет 602 человека, за прошедшие сутки зарегистрировано 40 новых случаев заболевания.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы командования медицинских сил Вооруженных сил в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 10:00 25 сентября в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 645 человек. Всего за время пандемии выздоровели 2 050 человек, летальных случаев - 10", - сказано в нем.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 777 человек.

Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, составляет 184 человек.

За прошедшие сутки зарегистрировано 57 новых случаев заболевания COVID-19.

Из них в учреждениях здравоохранения находится 15 человек (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 1 военнослужащий, Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 2 военнослужащих и 1 работник ВСУ, Военно-медицинский клинический центр Северного региона - 3 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Восточного региона - 3 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Центрального региона - 1 военнослужащий, Николаевский военный госпиталь - 2 военнослужащих, Черновицкий военный госпиталь - 2 военнослужащих).

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 25 человек (Киевская область - 14 военнослужащих и 3 работника ВСУ, Львовская область - 4 военнослужащих и 1 работник ВСУ, Винницкая область - 2 военнослужащих и 1 работник ВСУ, Одесская область - 9 военнослужащих, Хмельницкая и Ровенская области - по 2 военнослужащих, Полтавская, Днепропетровская и Волынская области - по 1 военнослужащему, Тернопольская область - 4 работника ВСУ.

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Как сообщали Українськi Новини, 23 сентября в Вооруженных силах был зарегистрирован 57 новых случаев заболевания.

На Донбассе боевики снова устроили провокации, нарушив режим прекращения огня.

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