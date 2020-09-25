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25 сентября 2020, пятница, 09:37 36
Мир 2020-09-25T09:38:30+03:00
Українські Новини
В Бразилии из-за эпидемии коронавируса перенесли знаменитый карнавал

В Бразилии из-за эпидемии коронавируса перенесли знаменитый карнавал

Кира Молчанова
Карнавал, Коронавирус, Коронавирус в мире, карнавал в Бразилии
Карнавал в Бразилии. Фото: Википедия
Карнавал в Бразилии. Фото: Википедия

Традиционное карнавальное шествие и соревнования в самбе в Рио-де-Жанейро перенесли с февраля 2021 года на неопределенный срок. Всему виной – эпидемия коронавируса.

Об этом сообщает Globo со ссылкой на заявление президента Независимой лиги школы самбы Хорхе Кастанейры.

Карнавал должен был пройти с 12 по 17 февраля 2021 года, однако в эти даты он точно не состоится. Но о возможных датах проведения карнавала пока не говорят. Президент лиги говорит, что это зависит от сроков получения вакцины от коронавируса и проведения иммунизации.

Кроме того, Хорхе Кастанейра подчеркивает, что это не отмена карнавала, а его перенос, потому что в феврале действо провести нельзя.

В 2020 году карнавал все-таки провели, несмотря на угрозу коронавируса.

Как сообщали Українські Новини, в 2020 году в Венеции официально отменили традиционный карнавал, но он все-таки прошел.

Для наблюдения за величественным карнавалом в Рио-де-Жанейро в 2019 году приехали более миллиона туристов.

В это же время в Боливии с 28 февраля по 5 марта прошло не менее зрелищное действо — карнавал La Diablada.

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