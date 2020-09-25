У Бразилії через епідемію коронавірусу перенесли знаменитий карнавал

Традиційну карнавальну ходу та змагання з самби в Ріо-де-Жанейро перенесли з лютого 2021 року на невизначений термін. Всьому виною - епідемія коронавірусу.

Про це повідомляє Globo з посиланням на заяву президента Незалежної ліги школи самби Хорхе Кастанейри.

Карнавал повинен був пройти з 12 по 17 лютого 2021 року, однак у ці дати він точно не відбудеться. Але про можливі дати проведення карнавалу поки не говорять. Президент ліги каже, що це залежить від термінів отримання вакцини від коронавірусу і проведення імунізації.

Крім того, Хорхе Кастанейра підкреслює, що це не скасування карнавалу, а його перенесення, тому що в лютому дійство провести не можна.

У 2020 році карнавал все-таки провели, незважаючи на загрозу коронавируса.

Як повідомляли Українські Новини, влада італійського регіону Венето оголосила про скасування Венеціанського карнавалу через загрозу поширення коронавірусу.

Також в Болівії з 28 лютого по 5 березня пройшло не менш видовищне дійство — карнавал La Diablada. Свято поєднує в собі традиційні вірування і католицькі звичаї, а з 2001 року свято значиться в списку спадщини ЮНЕСКО.

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